Samsung se adelanta al iPhone 17 Air: presenta el Galaxy S25 Edge, su móvil de gama alta más delgado de la historia

Samsung vuelve a adelantarse a Apple. La compañía surcoreana ha puesto en el mercado el Galaxy S25 Edge, el teléfono más delgado jamás creado de la gama Galaxy S. Un reto técnico y de diseño que, tras dejarlo ver a principio de año y en el MWC de Barcelona en forma de maqueta, ahora llega para tomar posiciones frente al previsible lanzamiento del iPhone 17 Air.

Desde Samsung explican que este S25 Edge se debe a una petición de los usuarios, que quieren tener móviles más delgados y ligeros sin comprometer el rendimiento, batería y experiencia premium. Y es justo lo que la compañía ha dado como respuesta.

El gran reclamo de este teléfono es, por encima de todo, su diseño, que presume de un grosor mínimo de 5,8 mm, sólo 163 gramos de peso y enorme pantalla de 6,7 pulgadas; una combinación que ambiciona con que este será el nuevo caballo de batalla de la industria en los próximos meses: teléfonos ultradelgados y que no sacrifiquen las capacidades de un móvil de gama alta. Porque el precio también es de smartphone premium, ya que llega a España por 1.259 con 256 GB de almacenamiento.

Aunque sea fino no significa que sacrifique resistencia. Cuenta con un diseño de titanio en el borde, que mejora la durabilidad frente al aluminio e incorpora Gorilla Glass Ceramic 2 en la pantalla. Con respecto al rendimiento, apuesta por doble cámara, siendo la principal la misma que la del Galaxy S25 Ultra, con el sensor de 200 megapíxeles del S25 Ultra; y monta el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, que asegura el rendimiento, potencia, edición de imágenes e inteligencia artificial en el dispositivo de toda la familia Galaxy S25.

“El S25 Edge no solo supone un gran avance en su categoría, sino que también impulsa importantes innovaciones en toda la industria móvil (...) La ingeniería de vanguardia que ha dado vida a este revolucionario smartphone ilustra un compromiso con la superación de barreras que ayuda a Galaxy a ofrecer experiencias premium totalmente inesperadas a personas de todo el mundo”, ha explicado TM Roh, presidente y director en funciones de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics.

Delgado y potente

El Galaxy S25 Edge es una obra de ingeniería industrial, del mismo modo que el iPad Pro que Apple presentó el año pasado. Un reto técnico que ha conseguido estrechar el smartphone hasta límites increíblemente refinados para ser ligero, compacto y extremadamente manejable gracias a un nuevo diseño unificado que no renuncia a altas capacidades.

Su silueta va acompañada de una resistencia extraordinaria. Sus bordes curvados y el robusto marco de titanio ofrecen una protección duradera para el uso diario. La última versión de Corning Gorilla Glass Ceramic 2, una nueva versión de la cerámica de vidrio que ofrece una resiliencia mejorada que se utiliza en la pantalla para proporcionar intensidad y durabilidad.

Samsung Galaxy S25 Edge Samsung

La parte interna se ha rediseñado para distribuir los componentes para el nuevo grosor así como para establecer un mejor sistema de dispersión del calor con una nueva cámara de vapor más delgada, que permite tener una batería acorde a un uso de un gama alta.

En concreto monta el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el mismo procesador que incorporan todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 a nivel mundial, que está personalizado por Qualcomm. Este chip potencia las capacidades de procesamiento de IA en el dispositivo y ofrece un rendimiento rápido y fiable durante todo el día. El chip permite el procesamiento de imágenes avanzadas o la gestión de Galaxy AI, gran punto fuerte de los dispositivos premium de Samsung.

Galaxy AI es más que un asistente. Es un compañero de inteligencia artificial que se integra en la gran mayoría de puntos de interacción del teléfono, lo que permite a los usuarios disponer de IA multimodales y personalizadas, todo en un ecosistema seguro y cerrado. Incluye funciones como Now Brief y Now Bar, Gemini Live o todas las funciones de edición fotográfica del resto de modelos S25.

Cámara de gama alta

Tan importante como el diseño y el mantener la autonomía (con una batería de 3.900 mAh) pese a estrechar dimensiones es tener una cámara de altura. Samsung lo sabe y por eso en este S25 Edge no han hecho más concesiones que las físicas, y eso es dejar el teleobjetivo para el modelo Ultra. Por lo demás, en este nuevo modelo podremos encontrar un doble juego de cámara con una lente principal de altas prestaciones sobre la que cae todo el peso.

Dispone de una lente gran angular de 200 megapíxeles como cámara principal que mantiene la icónica experiencia fotográfica de la serie Galaxy S y lleva el sistema de captación y nitidez de la tecnología Nightography a un nuevo nivel. Esto se traduce en una gran resolución, donde los usuarios obtienen fotos más nítidas y claras con un tamaño de píxel grande, capturando imágenes con un brillo mejorado en más de un 40% en entornos con poca luz.

Por su parte el sensor con el que combina la lente principal es una lente gran angular de 12 megapíxeles cuenta con autofoco, lo que permite realizar fotografías macro nítidas y detalladas para una flexibilidad creativa aún mayor. Para completar el conjunto fotográfico, tenemos una cámara frontal con un sensor de 12 megapíxeles pensando para tener selfies nítidos y de alta calidad.

Y es que la verdadera magia de este teléfono está en el sistema ProVisual Engine, optimizado para la serie S25 con mejoras fotográficas a nivel profesional. Identifica ropa, plantas o tonos de piel para hacer imágenes más realistas. Asimismo, las funciones de edición de Galaxy AI como el borrador de imagen y de sonido o el asistente de dibujo siguen presentes en este móvil.

Precio y disponibilidad

El Galaxy S25 Edge comienza a estar disponible en preventa hoy en España por 1.259 euros para la versión de 256 GB y de 1.379 euros para la versión de 512 GB, ambos con 12 GB de memoria RAM. Esto significa que, dentro del catálogo de los S25 queda por encima del Galaxy S25+ y por debajo del Galaxy S25 Ultra.

Comenzará a estar disponible para todos a final de mes, el 27 de mayo. Cabe tener en cuenta que durante los primeros días hay una oferta de Samsung en la que se puede comprar la versión de más capacidad al mismo precio que los 256 GB. Con respecto a los colores y terminaciones, Samsung ha explicado que serán titanio plata, titanio azul y titanio negro intenso, las opciones cromáticas que se podrán encontrar de este nuevo smartphone.