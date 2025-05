Nothing se alía con KEF: confirma que lanzará nuevos dispositivos de audio entrando en otras categorías este año

Nothing se alía con KEF: confirma que lanzará nuevos dispositivos de audio entrando en nuevas categorías este año Nothing Omicrono

Nothing, la compañía británica de tecnología de consumo, ha anunciado este martes una colaboración estratégica con uno de los iconos de audio de Reino Unido: KEF. Junto a este referente del sonido, la empresa liderada por Carl Pei ha confirmado que entrará en nuevas categorías de audio en este año 2025.

"Con el compromiso compartido por la dedicación al detalle, la innovación y el diseño distintivo, esta alianza apoyará la expansión de Nothing hacia nuevas categorías de audio. Ya hay varios productos co-desarrollados acústicamente en marcha, que se presentarán a finales de este año", ha explicado la empresa a través de un comunicado.

El acuerdo entre Nothing y KEF supone "una alianza estratégica para impulsar la innovación en audio y acercar experiencias de audio perfeccionadas a un público más amplio. Basada en un compromiso compartido con la técnica, ingeniería de excelencia y diseños llamativos, esta colaboración une a dos de las marcas más icónicas del Reino Unido. Los más de 60 años de experiencia de KEF en audio de máxima calidad respaldarán la expansión de Nothing hacia nuevas categorías de audio, aportando precisión acústica a productos definidos por el enfoque distintivo de Nothing en diseño y experiencia de usuario".

Durante el año pasado Nothing lanzó los Ear (open), así como los Ear y Ear (a), auriculares abiertos e intrauditivos que han tenido una gran acogida en el mercado por una excelente relación entre calidad y precio. Ahora, ambicionan un paso más allá.

Aunque se desconoce qué categoría de producto nueva es por la que podría apostar Nothing, las peticiones de los fans de la marca sobre unos auriculares de diadema han estado ahí; así como por altavoces. Dos categorías de producto que KEF maneja con maestría son auténticos referentes del sector. Tanto es así que Nothing, que no da puntada sin hilo, bromeó en el día de los inocentes anglosajón sobre la llegada de un producto con salida de audio. En cualquier caso habrá que esperar unos meses para saber qué es lo que está preparando Nothing al respecto.

"Un capítulo emocionante"

Este nuevo capítulo en la evolución de la joven empresa británica supone una diversificación de su oferta de audio y la entrada en nuevas categorías de producto. Mientras que para KEF, abre nuevas vías para compartir su experiencia con un público más amplio, desde una perspectiva renovada de diseño y tecnología. Con varios dispositivos desarrollados en conjunto ya en progreso, esta alianza refleja un compromiso a largo plazo por ofrecer experiencias de sonido mejoradas a través de dispositivos cuidadosamente diseñados.

Andrew Freshwater, head of smart products marketing en Nothing, ha explicado que “KEF es uno de los nombres más respetados en la industria del audio, y estamos orgullosos de colaborar con ellos en este nuevo paso en expandir la trayectoria de audio de Nothing”. Uno de los puntos fuertes que conquista a Freshwater es la posibilidad de “combinar las décadas de experiencia de KEF con nuestro enfoque en el diseño aplicado a la tecnología, estamos sentando las bases para un nuevo estándar en el sonido. Los dispositivos que presentaremos más adelante de este año marcarán el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en nuestra colaboración y en el futuro del audio de Nothing”.

Desde KEF por su parte explican que “siempre hemos creído en el poder del buen sonido para inspirar y conectar personas. Esta colaboración nos permite llevar nuestra herencia acústica a un nuevo contexto, de la mano de una marca que comparte nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el diseño. Juntos, nos proponemos redefinir cómo se ve y se siente el audio premium para las próximas generaciones", , afirma Grace Lo, presidenta y directora global de marketing en KEF.