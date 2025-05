Un iPhone con pantalla curvada que haga desaparecer los bordes: el ambicioso teléfono en el que trabaja Apple

La inteligencia artificial y los dispositivos como los teléfonos plegables están planteando nuevas posibilidades en el mercado. Apple trabaja para dar respuesta a corto y largo plazo a estos cambios, con el iPhone más delgado este año y con un diseño completamente diferente en 2027. Se avecina una gran revolución en el catálogo de la compañía donde podría nacer un teléfono completamente de cristal y con pantalla de un borde a otro.

Gurman ha dedicado su última entrega del blog Power On a la lista de novedades que Apple está preparando para 2027, un año clave para la compañía por ser el 20 aniversario del iPhone y cuando se espera que lancen grandes novedades como su primer iPhone plegable. En este artículo, el analista especializado en la compañía de la manzana menciona la llegada de un "iPhone curvo, mayoritariamente de vidrio".

Este terminal se caracterizaría por no tener recortes en la pantalla. Este cambio de diseño, que llegaría más tarde que la presentación del teléfono plegable, sería la forma de celebrar el décimo aniversario del iPhone X, modelo que marcó el inicio hacia nuevas generaciones con pantalla completa de vidrio.

Esta información complementa a informes anteriores en los que medios como The Information aseguraban que la empresa estaba trabajando en un modelo que integrará la cámara frontal bajo la pantalla para que el panel pueda realmente ocupar de un borde a otro del teléfono. También The Elec hacía mención a un iPhone sin bisel. Pero, según indica The Verge este nuevo diseño no sería con borde curvo o infinito como otras marcas han apostado antes, Samsung es un ejemplo de las marcas que han lanzado al mercado teléfonos con los bordes curvos que parecen desbordarse por los laterales. No todos los usuarios se sienten cómodos con esta opción.

Gurman no da más indicaciones sobre cómo sería el diseño de este nuevo modelo. Sí repasa otros productos en desarrollo de los que ya se ha hablado antes como el dispositivo de sobremesa con brazo robótico en el que estarí trabajando el equipo de robótica de la compañía para fortalecer su apuesta por la domótica en el hogar. También se ha conocido recientemente los planes para lanzar las primeras gafas inteligentes de Apple con las que desafiar a las Ray-Ban de Meta.

Junto al iPhone, otros productos clásicos de Apple también evolucionarían para el 2027. Se rumorea que los AirPods y el Apple Watch podrían integrar una cámara para recibir más funciones, sobre todo relacionadas con IA.

Hablando de inteligencia artificial, Gurman indica que el nacimiento definitivo de la nueva Siri, el asistente virtual de Apple impulsado por tecnología LLM ( grandes modelos de lenguaje), no será hasta ese año. Apple ha sufrido una importante reestructuración para solventar los problemas que está teniendo a la hora de ponerse al día en el desarrollo de inteligencia artificial frente a otros gigantes tecnológicos como Google.

Queda menos de un mes para que se celebre el evento anual para desarrolladores de Apple y en el que se esperan conocer importantes cambios, principalmente relacionados con Apple Intelligence, la suite de funciones basadas en IA que está creando la empresa, en ocasiones con ayuda de terceros que van más avanzados con el desarrollo de esta tecnología. Hace una semana, Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple insinuaba que Apple podría cambiar el buscador de los iPhone para poner ChatGPT.

El directivo hablaba de cómo esta tecnología está cambiando el mercado y la relación de las personas con sus dispositivos hasta el punto de que "Quizás no necesites un iPhone dentro de 10 años, por muy descabellado que parezca", afirmó. Apple se enfrenta a un futuro incierto en el que no sabe cómo usarán o querrán los clientes que sean los futuros iPhone y se prepara para sorprender y adaptarse al cambio.