Este anillo inteligente es ideal para diabéticos y deportistas: ahora mide la glucosa y cuenta las calorías de tu comida

Hace unos años, la firma conocida como Oura salió a la palestra en España por el uso de sus anillos inteligentes. Unos dispositivos que en esa época se usaban en la NBA contra la COVID, y se usaban para medir las calorías quemadas, el sueño, la frecuencia cardíaca, etcétera. Ha llovido mucho ya y en sus esfuerzos para medir la salud metabólica, la empresa ha anunciado la llegada de dos nuevas funciones para sus anillos, ambas basadas en IA: el registro de comidas y el monitoreo de glucosa.

El año pasado, Oura llegó a un acuerdo con Dexcom para hacer uso de las tecnologías de monitoreo continuo de glucosa de dicha empresa en sus dispositivos inteligentes. En septiembre, sin ir más lejos, Oura compró Veri, una empresa ubicada en Helsinki que comercializó un medidor de glucosa Veri que permitía a los usuarios diabéticos controlar los niveles de glucosa de forma continuada, de forma no invasiva mediante un sensor. El fruto de estos esfuerzos es una nueva función de seguimiento de glucosa que, eso sí, necesitará el MCG Dexcom Stelo de 100 dólares para poder ser usada.

Por otro lado tenemos el registro de comidas, una novedad dispuesta en el programa de betas de Oura Labs de la firma, y que ahora da el salto a ser una "función permanente" en la app Oura. Los usuarios de los anillos Oura Ring Gen3 y Oura Ring 4 en Estados Unidos y que usen la aplicación en idioma angloparlante podrán registrar las comidas que consuman usando la cámara del móvil y una descripción. La inteligencia artificial de Oura detectará los alimentos de la comida y desglosará su contenido nutricional al dedillo.

Midiendo la glucosa en anillos Oura

El elefante en la habitación es la recién implementada característica para emparejar los anillos Oura a los biosensores de glucosa Stelo de Dexcom. Usando la app del móvil y el anillo emparejados con este sensor, el usuario podrá controlar los niveles de azúcar en sangre. Solo será necesario utilizar el sensor de la parte posterior del brazo de 99 dólares vendido en Estados Unidos, y que usa un filamento delgado para medir estos niveles casi en tiempo real por 15 días.

El biosensor monitorea los niveles de glucosa del usuario cada 15 minutos usando un filamento que se ubica bajo la piel, recubierto por una enzima llamada glucosa oxidasa. Usando una señal electroquímica, el sensor mide la glucosa y pasa los resultados por Bluetooth al móvil. La enzima entra en contacto con la glucosa en el líquido intersticial (el líquido que rodea a las células) y se convierte en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Esto es lo que genera la señal eléctrica en cuestión.

App de Oura. Oura Omicrono

Esto no solo sirve para ver los niveles de glucosa. Al compenetrarse con el anillo Oura, se verán métricas como el estrés o el movimiento, junto a resúmenes basados en inteligencia artificial sobre los niveles diarios de glucosa. Incluso hay una métrica llamada "tiempo por encima del rango", que desglosarán los días en los que los niveles de glucosa se mantienen por encima de los objetivos idóneos recomendados. Es importante incidir en el hecho de que los anillos no miden la glucosa per se, sino que es necesario el sensor Dexcom Stelo. De ahí que la novedad solo se pueda usar en los Estados Unidos por el momento.

Registro de comidas con Oura

Por otro lado tenemos la función Meals, que como dice Oura, se testeó durante meses en las Oura Labs y recibió un feedback tremendamente positivo. El modo de uso es muy sencillo; el usuario debe sacarle una foto a la comida mediante la cámara del móvil (aunque también puede subir una foto de su propia galería) y añadirle una descripción detallada del plato. El chatbot de Oura analizará la comida y proporcionará comentarios sobre opciones nutricionales, cambios en la dieta, pequeños ajustes, etcétera.

También dará al usuario un informe completo sobre los niveles de proteína, fibra, procesamiento, azúcares, grasas o carbohidratos de estos alimentos. "Meals está diseñada para restar importancia a la cuantificación estricta", dice Oura. "En lugar de animarte a obsesionarte por alcanzar objetivos o límites diarios, te ayuda a crear conciencia sobre algunos conceptos fundamentales, como la fibra, las proteínas y el procesamiento de alimentos, para fomentar hábitos sostenibles", detalla el comunicado de Oura.

Estas novedades se alinean con las aspiraciones sobre salud metabólica que Oura y otros fabricantes de anillos inteligentes están llevando a cabo con sus alternativas. Una tendencia en la que de forma sorprendente faltan algunos grandes contendientes en materia de monitoreo de salud, como Apple. No es para menos, ya que el propio CEO de Oura especificó hace poco que a su juicio Apple jamás lanzaría un anillo al estilo Galaxy Ring, ya que son muy complicados de hacer.