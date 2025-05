Fujifilm prepara una nueva cámara ideal para Instagram y TikTok: diseño retro y con una pequeña pantalla vertical

Fujifilm, multinacional japonesa especializada en cámaras e imágenes fotográficas, continúa ampliando su catálogo. La firma que recientemente trajo a España su nueva cámara instantánea Instax Wide Evo con un gran angular y efectos de película acaba de sorprender con su nuevo invento: Fujifilm X-Half, una compacta cámara digital half frame con un sensor de una pulgada y pantalla vertical.

La nueva cámara X-Half, que aún no se ha anunciado oficialmente, ha revelado todos sus detalles gracias a las filtraciones. Se trata de un dispositivo que combina la memoria analógica con el impulso moderno, y que parece estar dirigido a los creadores de contenidos, como indican desde Yanko Design. Esta cámara es una reinterpretación de las cámaras de medio formato que duplicaban el número de disparos en un carrete de 35 mm, solo que está diseñada para una época de vídeos e imágenes verticales.

Una de las filtraciones apunta a que la Fujifilm X-Half contaría con un cuerpo ligero de inspiración retro acompañado de un objetivo fijo que podría equivaler a unos 40 mm en formato completo. Por lo que sería una cámara ideal para llevar a cualquier parte guardada en el bolsillo de una chaqueta o en un bolso pequeño. Otra de las claves de esta cámara es que, en lugar de simplemente girarla, la empresa habría rotado el sensor dentro del cuerpo, haciendo que el disparo vertical sea el formato nativo.

La Fujifilm X-Half. Fujifilm Omicrono

Según los rumores, una de las principales características que incorporaría la Fujifilm X-Half es una pequeña pantalla trasera que imita los indicadores de carrete, y que es un guiño a los modelos analógicos. La cámara vendría igualmente con funciones como captura en díptico, para combinar dos imágenes. Por el momento no se conocen más detalles sobre este dispositivo, que se espera que la compañía presente muy pronto.

Concretamente, se espera que Fujifilm la dé a conocer en el evento X-Summit de la compañía que se celebrará durante el mes de mayo. Las filtraciones sugieren que el precio de la nueva Fujifilm X-Half estaría entre los 700 y 999 dólares, entre los 614 y 789 euros; situándose más cerca de los teléfonos inteligentes que de las cámaras de fotos profesionales.

Una cámara digital que no pretende competir con el móvil, sino convivir con él. Y si las filtraciones y los rumores no se equivocan, la Fujifilm X-Half no será solamente el lanzamiento de un nuevo producto, sino un hito importante para la firma y la industria; convirtiéndose en un nuevo modo para contar historias visuales en vertical, un formato cada vez más utilizado y expandido.