Llegan a España los libros electrónicos que desafían al Kindle de Amazon: pantalla a color y lápiz para tomar notas

Boox Go 7 y Go Color 7 Boox Omicrono

Los libros electrónicos son uno de los dispositivos más demandados por los amantes de la lectura. La familia de eReaders de Kindle de Amazon es la más famosa, pero no la única que ofrece en España equipos para leer, tomar notas y otras formas de ocio y trabajo. La marca Boox es una de las que compite con fuerza con modelos como estos dos nuevos que integran Android y multitud de aplicaciones disponibles.

Boox ha presentado dos nuevos dispositivos de tinta electrónica o eInk, los modelos Go 7 y Go Color 7 ( 2ª generación). Estos dos eReaders llegan con sistema operativo Android y nuevas capacidades para escribir y tomar notas o dibujar.

Ambos modelos mantienen el diseño minimalista de su predecesor, el primer Go Color 7, con 7 pulgadas de tamaño. La nueva generación a color incorpora una pantalla eInk Kaleido 3 capaz de mostrar tonos suaves a 150 ppp y contenido en blanco y negro a 300 ppp. Eso ofrece una gran variedad de experiencias, desde los que utilizan estos dispositivos para estudiar documentos, hasta los que disfrutan de novelas ilustradas y cómics a todo color.

BOOX Go 7 stylus Boox Omicrono

En el caso del Go 7, la pantalla es monocromática, Carta 1300, con resolución de 300 ppp. Ambos modelos ofrecen luz frontal ajustable para leer de forma más cómoda. También integran los dos la capacidad de escribir, tomar notas en libros y hojas en blanco, subrayar y realizar bocetos a mano. Estas opciones se consiguen con el nuevo lápiz Boox InkSense.

A través del sistema Android 13 se puede acceder a miles de aplicaciones para leer, escuchar podcasts u otras formas de ocio. Boox presume de dar más opciones que el resto de marcas eInk con este sistema abierto.

Los dos nuevos eReaders están equipados con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno, siendo posible ampliarlos mediante microSD. Pesan solo 190 gramos y se pueden usar con una sola mano gracias a los botones para pasar página del lateral y el tacto granulado de su carcasa para un mejor agarre.

El Go 7 ya se puede comprar en la tienda online de BOOX por 249,99 euros. Llega en dos colores, blanco y negro. Por su parte, el nuevo Go Color 7 (2.ª generación) podrá encontrarse próximamente en un acabado azul marino por un precio de 279,99 euros. La marca no ha indicado aún la fecha oficial en la que aparecerá en la tienda. El lápiz BOOX InkSense se vende por separado.