Un grifo de cerveza fría para casa: así es Huebox, el último invento de Estrella Galicia para tirar cañas con tus amigos

Estrella Galicia ha revolucionado la forma en la que tomar su cerveza en casa. Ahora, además de latas o botellines, Hijos de Rivera ha lanzado Huebox, su primer dispensador de cerveza doméstico pensado en poder tirar cañas en el hogar. El sistema es tan fácil como colocar el barril, encender el dispositivo y servir la cerveza. Todo en un modelo de dimensiones contenidas y con una curva de aprendizaje mínima.

Huebox (349 euros) destaca por unas dimensiones contenidas (49,5 cm de largo, 31 de ancho, 48 cm de alto y 12,5 kg) y un diseño elegante y premium. Se diferencia, además, de otras alternativas del mercado en que no necesita usar suministro de agua ni dióxido de carbono (CO2) para empujar y enfriar la cerveza. Bastará con enchufar el dispositivo y se pondrá a funcionar el compresor para servir el barril entre 3 y 6 grados.

Otra de las particularidades del dispositivo es que el circuito no necesita limpieza. Frente a otras alternativas, para tener el dispensador limpio bastará con cambiar la cánula que conecta el barril con el grifo —una pieza que se incluye con cada barril—. No es necesario hacerlo con un uso continuado de dispensar cerveza, pero sí conviene cambiarlo cuando vamos a estar semanas entre el uso de un barril y otro. Además, cabe tener en cuenta que en Huebox se podrá tener tanto cerveza Estrella Galicia Especial como 1906, los dos tipos de barriles que llegan en un primer momento. Aunque desde la compañía avisan que esto es sólo el principio.

Huebox de Estrella Galicia Chema Flores Omicrono

Mónica Vizcaíno, directora de marcas y experiencia global en Hijos de Rivera ha explicado esta mañana en su presentación "que con este lanzamiento queremos ofrecer una nueva forma de consumir nuestra cerveza, desde la comodidad de nuestras casas, a través de un dispositivo

innovador. Es una nueva forma de vivir la experiencia cervecera, combinando tecnología innovadora,

diseño premium y un sistema exclusivo que garantiza el mejor servicio en cada uso”.

Para desarrollar Huebox "se han invertido años de investigación y colaboración entre diferentes equipos del grupo", explica por su parte Juan José Delgado, director general de Move, en gran parte porque "somos obsesivos con la experiencia de beber cerveza" con lo que estaban buscando la forma de tirar una caña perfecta en casa, y que ese tiraje estuviese a la altura de la marca.

Huebox de Estrella Galicia Chema Flores Omicrono

"Nuestro objetivo es revolucionar la forma en la que disfrutamos de la cerveza. Hemos desarrollado un dispositivo innovador, eficiente y con un diseño premium que garantiza la frescura y la calidad de la cerveza”, detallaba Delgado.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es extremadamente sencillo y se asemeja a la forma en la que se entiende una máquina de cápsulas de café. En este caso, en lugar de tener una cápsula de café, tenemos un barril de plástico reciclable de 3 litros denominado Keg que se encaja y se gira ligeramente para colocarlo en el dispositivo. Una vez colocado, bastará con tirar de grifo para servirnos cerveza. Cuando se gaste el barril, bastará con girarlo, extraerlo y reciclarlo en el contenedor amarillo.

Huebox, abierto con el barril de Estrella Galicia colocado. Chema Flores Omicrono

El barril Keg cuenta con un innovador diseño que permite que la cerveza sea empujada a través de una bolsa interior sin que entre en contacto con el aire y sin uso de CO2, permitiendo así mantener la calidad de la cerveza. Estos barriles son tecnología propia de Hijos de Rivera y solo son compatibles con el dispensador Huebox.

El Huebox está diseñado para uso preferente en interiores, pero también es posible usarlo en terrazas y espacios abiertos siempre que esté a la sombra, pensando en poder mantener la cerveza fría entre 3 y 6 grados. La compañía explica que se puede usar en entornos de entre 5 y 40 grados de temperatura y es que cabe tener en cuenta que el compresor tarda unas 4 horas en enfriar un barril si está a temperatura ambiente, con lo que se recomienda tener los barriles fríos en la nevera antes de introducirlos en la máquina para que así sea pinchar el barril y servir. Cuenta además con indicador azul en forma de estrella que avisa cuando el dispensador ha alcanzado la temperatura óptima de servicio.

Así es el barril KEG del Huebox Chema Flores Omicrono

Estrella Galicia explica que cuando se cambie el barril no es necesario limpiar el dispositivo y solamente será necesario cambiar la cánula que conecta el barril al grifo después de tiempo de uso, no entre caña y caña. El barril se puede mantener pinchado en la máquina un plazo no mayor a 14 días, con la idea de que esté a mano y no pierda sus propiedades.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y la disponibilidad, el Huebox y los barriles están de momento únicamente disponibles a través de la página web de Bigcrafters a un precio de 349 euros que incluye el tirador de cerveza doméstico así como dos barriles Keg, uno de Estrella Galicia Especial y otro de 1906 La Milnueve. Una vez que se deseen ir reponiendo barriles, el precio de la primera será de 14,5 euros, y 17,9 euros para primera y segunda variedad, respectivamente.

Desde la compañía explican que este es un primer paso de venta del producto, y no descartan que pueda llegar a otras tiendas de distribución buscando la agilidad de disponibilidad. Y es que aunque en la web los envíos son de 1 a 2 días laborales, creen que el carácter impulsivo en la compra de este producto es clave cuando hay un partido de fútbol o una quedada entre amigos.