Un Apple Watch salva la vida a una mujer: detecta un raro cáncer de sangre justo a tiempo

Los relojes inteligentes se han convertido en un wearable imprescindible para aquellos que busquen monitorizar su salud y medir el ejercicio físico. Uno de los modelos estrella en España es el Apple Watch, del que cada poco tiempo se descubren historias de personas que han visto cómo este dispositivo les ha salvado su vida. Por ejemplo, fueron conocidos los casos de una ciclista que pudo alertar a los servicios de emergencia gracias al sistema de detección de caídas o de una embarazada que detectó a tiempo un problema de corazón con la función ECG. Ahora ha salido a la luz que el smartwatch ha podido detectar un raro cáncer de sangre justo a tiempo a una mujer.

El Apple Watch ha ayudado en varias ocasiones a alertar a personas sobre afecciones de salud potencialmente mortales. Sin embargo, este nuevo suceso llega procedente de Nueva Zelanda y muestra realmente el alcance que tiene la monitorización preventiva del reloj inteligente de la compañía de la manzana mordida, capaz de salvar vidas. Es el caso de Amanda Faulkner, psiquiatra consultora de profesión, a la que el wearable le ha detectado un raro tipo de cáncer de sangre a tiempo.

Faulkner se compró el Apple Watch Series 10 el año pasado tras haber usado durante años el antiguo modelo de su marido. Y una de las funciones que ofrece este reloj es la aplicación Vitals, que monitoriza métricas durante la noche, como son la frecuencia cardíaca y respiratoria, el nivel del oxígeno en sangre, el sueño y la temperatura corporal. Y cada mañana ofrece un informe al usuario y hasta le alerta si alguna de las métricas no ha sido normal.

El Apple Watch Series 10. Chema Flores Omicrono

Según explica Amanda Faulkner en una entrevista con The New Zealand Herald, el Apple Watch Series 10 le estuvo enviando diferentes alertas en las que le indicaba que su frecuencia cardíaca en reposo había aumentado de los 55 latidos por minuto que solía tener, hasta los 90 latidos por minuto. En un primer momento la psiquiatra pensó que el reloj inteligente podría estar roto, pero como las alertas seguían apareciendo decidió ir al médico, a quien le compartió los datos del smartwatch.

El médico derivó a Faulkner al servicio de urgencias, donde le realizaron pruebas y le terminaron por diagnosticar Leucemia Mieloide Aguda (AML, por sus siglas en inglés), un tipo raro de cáncer de sangre por el que la médula ósea produce grandes cantidades de células sanguíneas anormales; y que sin tratamiento es mortal. De hecho, la psiquiatra señala que los doctores le dijeron que si hubiese acudido unos pocos días más tarde, "podría haber muerto debido al cáncer sin tratar y sus complicaciones".

Un día después del diagnóstico, fue trasladada al Hospital de Palmerston North, donde actualmente permanece recibiendo quimioterapia, ya que todavía no está fuera de peligro. El próximo mes de julio tiene programado un trasplante de células madre, en el que se sustituirá su médula ósea por la de un donante europeo. Un procedimiento que conlleva un 20% de riesgo de mortalidad, según explica en la entrevista. "Con la mano en el corazón, si no fuera por mi reloj inteligente, que no dejaba de insistirme, ni siquiera me habría dado cuenta de que algo iba mal", afirma Faulkner.