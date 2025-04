La broma de Nothing para el Día de los Inocentes que ha hecho pensar en sus primeros auriculares con cable

Los 'falsos' auriculares con cable de Nothing. Nothing Omicrono

Ayer corrió como la pólvora en España y todo el mundo el rumor de que Nothing, la firma tecnológica de Carl Pei, estaría preparando unos auriculares de diadema. Y es que la empresa, conocida por lanzar productos transparentes, como los Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro o los cascos Nothing Ear (2), compartió una imagen en la que mostraban una conexión jack de 3,5 milímetros de auriculares junto con el texto "prepárate para enredar". Ahora, un día después, al fin se ha resuelto el misterio: Nothing no prepara unos cascos de diadema con cable, sino que es todo una broma.

Hoy, martes, es 1 de abril, es decir, es April Fool's Day o el Día de los Inocentes en Estados Unidos; y las principales compañías aprovechan para lanzar alguna broma, como es el caso de Nothing. La empresa tecnológica ya "anunció" por estas fechas el Nothing Phone 2a Micro el año pasado y el anterior presentó su supuesta cerveza Nothing Beer (5,1%). Ahora el fabricante londinense ha "presentado" sus auriculares Ear (3,5 mm).

Unos falsos auriculares con cable que forman parte del Día de los Inocentes y que se han dejado ver en un vídeo compartido por Nothing en sus redes sociales -disponible bajo estas líneas-. Un clip en el que se pueden ver los auriculares abiertos de la compañía, los Nothing Ear (open), con un cable de 50 metros, que es el tamaño de una piscina olímpica estándar, y con un jack de 3,5 mm. Cabe señalar que en la actualidad ninguno de los dispositivos de la firma, ni siquiera de CMF, cuentan con una toma de 3,5 mm.

Ear (3.5 mm)



50 m cable. 3.5 mm jack.



Beautifully Inconvenient. pic.twitter.com/oXkDSNagG0 — Nothing (@nothing) April 1, 2025

Si uno se fija en el vídeo se puede ver que son básicamente los Nothing Ear (open) con un cable muy largo conectado. Por lo que todo hace indicar que se trata de una broma por el Día de los Inocentes, que se celebra el 1 de abril en países como Reino Unido, Estados Unidos o Escocia. Aun así, en redes sociales han surgido algunas teorías en torno a este dispositivo, y es que la posibilidad de que la compañía los venda es escasa, pero no nula.

Algunos creen que los Ear (3,5 mm) podrían ser un accesorio de edición muy limitada que Nothing pretende vender como una broma. Otros consideran que esta idea es tan sólo un guiño a los viejos tiempos de los auriculares con cable y una divertida broma por el Día de los Inocentes. Una broma muy bien ejecutada con imágenes y vídeos de alta calidad.

Y aunque todo haya formado parte de una simple broma por el Día de los Inocentes, lo cierto es que el rumor de que Nothing tenga pensado crear unos auriculares de diadema está ahí. Al menos eso es lo que se intuye tras unas declaraciones realizadas por David Sanmartín, cofundador y director del sur de Europa de Nothing, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Omicrono. En ellas señaló que "a nivel de 2025 no puedo hablar demasiado de nuevos productos, pero es más fácil ampliar categoría que crear nuevas. Y hasta ahí puedo leer".