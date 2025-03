Así pude inmortalizar el eclipse solar con el VIVO X200 Pro, el móvil con una cámara con teleobjetivo increíble

El pasado 8 de abril de 2024, una buena parte del mundo, incluyendo España (desde Internet) pudo observar un evento astronómico sin par: un eclipse solar total, que duró cuatro minutos. Un suceso que quedó inmortalizado desde Estados Unidos y México, los únicos lugares en los que fue visible físicamente este eclipse. Casi un año después, el pasado 29 de marzo, hemos podido ver otro eclipse solar, esta vez parcial, desde España. Y me he decidido fotografiarlo con una herramienta poderosísima, el vivo X200 Pro.

Mientras que lo normal es cargar con un buen equipo fotográfico que permita captar este tipo de fenómenos espaciales, la cosa ha cambiado mucho actualmente. Hace unos años, la idea de fotografiar un eclipse solar mediante un dispositivo móvil era sencillamente impensable, algo que a día de hoy es totalmente factible. El vivo X200 Pro, uno de los últimos móviles de la firma china, promete eliminar de la ecuación la necesidad de una cámara DSLR o mirrorless, y apostarlo todo a su set de tres cámaras traseras, entre las que nos encontramos un brutal teleobjetivo de 200 megapíxeles.

Y es que no es para menos, ya que estamos ante una cámara no solo versátil, sino increíblementepotente y capaz. Este teleobjetivo extremo con sistema de periscopio flotante nos permite tener una distancia de 85 milímetros ópticos (el equivalente a 3,7X), aunque con procesamiento digital y fotografía computacional, es posible incluso ir a los 100 aumentos, o 100X. Con este teleobjetivo tan bestial, me he dispuesto a 'cazar' este eclipse visto en pleno día, prescindiendo de mi nada desdeñable cámara principal. Sí, usando únicamente el vivo X200 Pro como herramienta fotógrafica.

Preparando el equipo

Lo primero ante todo es preparar el equipo que vamos a usar. De nuevo, hemos de insistir; no solo prescindiremos de mi cámara mirrorless Full Frame, sino que usaremos un smartphone. Aún así, es importante destacar que la idea de fotografiar un eclipse no es en absoluto sencilla. Es decir, no basta con apuntar la cámara al cielo y esperar que la foto aparezca. Nada de eso; de hecho, esta es una muy mala idea.

Al igual que no se recomienda ver al Sol directamente porque sus rayos son dañinos para nuestra vista, pasa lo mismo con los sensores de las cámaras actuales (y especialmente si vamos a ver un eclipse). Es necesario usar filtros especiales y herramientas adecuadas para 'preparar' nuestra cámara y así protegerla. De lo contrario, es posible que dañemos irremediablemente el sensor, sobre todo si apuntamos directamente a nuestra estrella.

vivo X200 Pro. Manuel Fernández Omicrono

En este sentido, se recomienda el uso de un filtro certificado específico para eclipses solares, que bloquee los rayos infrarrojos y ultravioleta. Básicamente, es necesario un filtro diseñado para el campo de la astrofotografía, que evite que la luz resultante de un eclipse solar dañe el sensor. En general, podemos usar filtros exclusivamente para filtros solares, con certificado ISO 121312-2:2015, para la protección ocular y facial ante el sol. También se puede usar un filtro ND 100000, que reduce la luz en 16,6 pasos, bloqueando la mayoría de la luz incidente sobre la lente.

En nuestro caso, hemos enfundado a este vivo X200 Pro con un filtro ND (de densidad neutra) de 10 pasos bastante oscuro, una funda para equipar este filtro y un soporte para smartphones compatible con mi trípode. Si tuviéramos que usar una cámara de objetivos intercambiables, sería necesario usar un caro teleobjetivo, que tuviera idealmente una distancia focal de entre 200 y 500 milímetros, que pueden llegar a costar miles de euros, y evidentemente una cámara compatible.

vivo X200 Pro con la funda especial para alojar filtros. Manuel Fernández Omicrono

Nuestro vivo X200 Pro equipa no una, sino tres cámaras distintas: un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura F/1.6 equivalente a 23 milímetros y estabilización OIS, un gran angular de 50 megapíxeles con apertura focal F/2.7 equivalente a 15 mm (119 grados) y un teleobjetivo de 200 megapíxeles, de 85 milímetros con un tamaño de sensor de 1/1.4 pulgadas, zoom óptico 3,7X y estabilización OIS, junto a una corrección de color ZEISS APO. Uniendo este teleobjetivo con los aumentos digitales y el procesamiento digital, podremos conseguir lo que queramos.

A la caza del eclipse

Debíamos observar el eclipse desde la zona de Málaga, Andalucía. Necesitábamos un lugar relativamente alto y sobre todo, despejado. Optamos por el Parque de la Concepción, que poseía una serie de puntos clave para poder ver el Sol sin elementos que bloquearan la vista. Con nuestro vivo X200 Pro, un trípode y un simple filtro, nos dispusimos a hacer las fotos.

vivo X200 Pro equipado con la funda y el filtro ND. Manuel Fernández Omicrono

Lejos de ser un eclipse solar total, este eclipse era bastante parcial, con un apogeo máximo visto desde Málaga a las 11:28 de la mañana (hora peninsular española). Sencillamente plantamos el trípode en el lugar, lo pusimos a una buena altura, y acoplamos el teléfono con un simple adaptador. De nuevo, nada de equipos caros o accesorios engorrosos. Una funda, un adaptador, un filtro y un trípode; nada más.

En un primer momento optamos por hacer fotos angulares. El vivo X200 Pro ofrece una app de cámara increíblemente versátil, con un modo para fotógrafos paisajistas que básicamente permite controlar casi todos los parámetros del dispositivo. En buenas condiciones de luz y compensando con el filtro, pudimos trabajar con un rango de 1X a 10X, este último equivalente a 230 milímetros de distancia focal. En ningún momento hemos usado formatos RAW o SuperRAW, ya que con la resolución estándar que ofrece el dispositivo y su formato JPEG es más que suficiente.

Eclipse solar en formato angular, tomada con el vivo X200 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Haciendo uso de este modo, pudimos reducir parámetros como la apertura F, el ISO y la velocidad de obturación para reducir todavía más la luz y esencialmente, dejar la silueta redonda del Sol como único elemento visible, y 'captar' la circunferencia de la Luna pasando por delante del disco solar. De nuevo, la capacidad de controlar todos estos detalles técnicos y la fiabilidad del tratamiento de las lentes ZEISS nos dio mucha tranquilidad a la hora de enfocar, trabajar, etcétera.

Aún con estas fotos angulares, que quedaron bastante bien con los flares de luz pasando a lo largo de la imagen, optamos por aprovechar el bestial teleobjetivo de este vivo X200 Pro. Apuntar hacia el Sol fue algo problemático, como siempre ocurre cuando se usa un teleobjetivo bastante largo, pero una vez encuadrado, solo tuvimos que tocar en la pantalla y enfocar. El eclipse, que duró unas cuatro horas, se veía absolutamente nítido y claro.

Eclipse solar tomado con el teleobjetivo del vivo X200 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Así, y con unos pocos toques en la pantalla ajustando los parámetros fotográficos habituales, pudimos ver el eclipse solar en todo su esplendor, utilizando un simple smartphone en vez de una cámara. De hecho, sí que me llevé mi cámara, pero no la necesité en ningún momento, quedándose en la mochila. Los resultados hablan por sí mismo, y en el buen sentido. El vivo X200 Pro pudo dar la talla, y ofrecer unas instantáneas espectaculares, para nada alejadas de la realidad que estábamos viendo.

Todo esto, insistimos, en unas condiciones muy concretas y que requirieron de un equipo especializado, como sería un trípode y unos filtros. Más a pie de calle, el vivo X200 Pro nos ha dado algunas fotografías espectaculares, gracias a un teleobjetivo que abre las puertas a una fotografía de calle y de paisaje sin parangón. Una de las primeras veces que uso un móvil como herramienta fotográfica de forma exclusiva, y en la que no he echado de menos mi cámara mirrorless ni por un segundo.