¿Prepara Nothing unos auriculares de diadema? La última pista que ha dejado en redes sociales

Fotografía del 'jack' de 3,5 mm de Nothing en un fotomontaje. Manuel Fernández | Nothing Omicrono

Aunque Nothing, la nueva firma tecnológica de Carl Pei, uno de los antiguos fundadores de OnePlus sea conocida en España por sus smartphones (el espectacular Nothing Phone (2) es el ejemplo perfecto de ello), la compañía ha destacado por sus brutales auriculares, ya sea por los Nothing Ear (open) para no aislarte o por los más conocidos Nothing Ear (2). Lo nuevo de la firma de Pei podría atacar directamente a Sony y a Sonos en el terreno del audio: unos auriculares de diadema.

Nothing suele dar pistas sobre sus llamativos productos transparentes en forma de pequeñas pistas en redes sociales. Lo más habitual es mostrar imágenes muy cercanas de ciertos componentes de estos dispositivos, sin mostrar qué son en realidad. Su última publicación incluye una conexión jack de 3,5 milímetros de auriculares y una frase: get ready to tangle ('prepárate para enredarte', en español).

Es obvio que será un producto dedicado al audio, pero no se sabe con exactitud qué será. Por supuesto los usuarios han realizado todo tipo de teorías, que van desde el hipotético Nothing Phone (3) o unos auriculares con cable estándar. No obstante, las posibilidades apuntan a unos hipotéticos auriculares de diadema, que puedan competir contra los Sony WH-1000XM de turno o los brutales Sonos Ace.

¿Unos auriculares de diadema?

Cabe recordar que Nothing no es en absoluto una firma dedicada a los smartphones o al audio. Ni mucho menos; es una compañía tecnológica, que tiene como seña de identidad la transparencia, con diseños que en muchas ocasiones dejan entrever el interior y los componentes de estos dispositivos. Los numerosos auriculares inalámbricos que ha lanzado Nothing en los últimos años, como los Nothing Ear, son el claro ejemplo de ello.

Sin embargo, quedan por ver unos auriculares de diadema. Con el lanzamiento de auriculares de alta gama, capaces de reproducir por cable audio en alta calidad, se han popularizado soluciones como los Sony WH-1000XM5, Sonos Ace o los AirPods Max (que en breve podrán reproducir precisamente canciones sin compresión, en total calidad). Nothing de momento no ha presentado ningún dispositivo así, centrándose enteramente en capacidades inalámbricas.

Los usuarios en los comentarios de estas publicaciones lo han dejado claro: quieren unos auriculares de diadema, con puerto jack para poder escuchar música sin compresión y que rivalicen con las opciones más top del mercado. Una solución que ante la falta de puerto jack en smartphones, sirva para satisfacer a los más melómanos entendidos de la música. Básicamente, un rival de estos auriculares de alta gama.

La clave está en el precio, ya que un mantra dentro de Nothing es la de ofrecer una relación calidad-precio tremendamente favorable para sus productos. Por ende, no son pocos los que han especulado con la idea de unos Nothing Ear de diadema, que presenten capacidades para reproducir contenido de alta fidelidad pero a un precio mucho más competitivo respecto a los rivales mejor posicionados del mercado.

El resto, es especulación. La buena noticia es que Nothing suele dar pistas de estos productos cuando están cercanos a lanzarse, por lo que no sería raro que en las próximas semanas veamos estos nuevos auriculares. Cuestiones como el diseño, el precio o las propias características técnicas son todo un misterio; afortunadamente, no parece que tengamos que esperar mucho.