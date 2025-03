Este es el ordenador que quieren todos los fans de 'Severance' y Apple ahora lo 'tiene' en su web

Las últimas semanas han sido intensas para Apple. A los lanzamientos de los nuevos MacBook Air M4 y Mac Studio M3 Ultra le añadimos hace unas semanas los nuevos iMac con procesadores M4, los nuevos MacBook Pro y el ya famoso Mac mini rediseñado. Una plétora de novedades que muchos obviarán en favor de la última y extrañísima máquina que solo los fans de la famosa serie Severance apreciarán: el Lumon Terminal Pro.

Apple ha sorprendido añadiendo a su sección de ordenadores Mac un nuevo ordenador, el Lumon Terminal Pro. Un ordenador que parece sacado de los años 90, con una pantalla de un único color y que no parece en absoluto convencional. No, no es un producto real; es el ordenador que usan los protagonistas de la aclamada serie Severance o 'Separación', por su título en España, producida por Apple y emitida en el servicio Apple TV+.

Lo cierto es que esta es una broma de Apple que viene a conmemorar el anuncio de la tercera temporada de Severance, hace escasos días por parte de Tim Cook y el responsable principal de la obra, el actor Ben Stiller. Una autoreferencia que muchos no captarán, pero que desde luego hará las delicias de los fans acérrimos de la serie que han estado con ella en los últimos meses.

Llega el Lumon Terminal Pro

El Lumon Terminal Pro ha aparecido en la sección de ordenadores Mac, que lógicamente ha recibido nuevas novedades como los MacBook Air, Mac Studio, iMac y MacBook Pro, además del Mac mini. "Saludos. Nos complace mostrarle un vídeo sobre el arte de combinar imágenes en movimiento para obtener una respuesta emocional", reza la pantalla del curioso dispositivo.

"Si durante el visionado experimenta sensación de calor, pulso acelerado o sudoración, no se alarme. Al contrario, ¡alégrese! La inspiración ha sido exitosa. Alabado sea Kier". Todas estas frases, especialmente la última, referencian a la reciente segunda temporada de Severance. Lo cierto es que, para desgracia de los usuarios, este dispositivo no es real en absoluto. Llama la atención que Apple haya incluido este ordenador en la página de compra de los Mac, en su tienda online.

Ordenador de 'Separación'. Apple Omicrono

La página de 'producto' ha añadido un vídeo making off de la creación y edición de Separación, que según Apple, se editó enteramente en Mac. El vídeo está dispuesto bajo el producto Lumon Terminal Pro que, obviamente, no se puede comprar. Es obvio que este dispositivo tiene un diseño llamativo, que recuerda casi a los primeros Mac de colores que Apple referenció en sus recientes iMac.

De nuevo, no deja de ser una estrategia de marketing muy trabajada e ingeniosa, pero no es un producto oficial, ni real. Eso sí, no sería raro que Apple reutilizara el color azul de los Lumon Terminal Pro para algunos de sus productos, aunque dispositivos como el iMac ya tienen colores muy similares a los que se ven en la serie Severance.