Los AirPods Max ahora soportan audio sin pérdida, pero necesitarás este accesorio para aprovecharlo

Entre los últimos lanzamientos de Apple, que incluyen los nuevos MacBook Air M4, los iPad Air M3 y los Mac Studio con los brutales chips M3 Ultra, los usuarios siguen esperando una renovación de los AirPods Max 2. Los que se postularon como los mejores auriculares de Apple sufrieron una tímida actualización en su keynote Glowtime, en el que se lanzaron los iPhone 16, equipando tan solo un nuevo puerto USB-C. Eso sí, ahora mejorarán enormemente gracias a la inclusión de audio sin pérdida y con latencia ultrabaja.

Así lo ha anunciado la propia Apple en un comunicado, en el que ha anunciado que el próximo mes de abril lanzará una actualización de software para hacer compatibles a los AirPods Max con estos estándares de música con audio sin pérdida. Así, será posible escuchar audio a una resolución máxima de 24 bits y 48 kHz, que es un audio prácticamente indistinguible de las grabaciones originales. Funciones que se unen al audio espacial personalizado que ya tienen de base estos auriculares.

No obstante, cabe aclarar que para hacer uso de estas novedades, será necesario usar unos AirPods Max con puerto USB-C y no solo eso, sino hacer uso de un nuevo accesorio que Apple ha lanzado. Concretamente, se trata de un cable de audio USB-C a jack de 3,5 milímetros, que será indispensable para poder hacer uso enteramente de este audio sin pérdida. Afortunadamente, se vende en España.

Usa el audio sin pérdidas en tus AirPods Max

Estas modalidades de audio de altísima resolución están disponibles desde hace ya un tiempo en Apple Music, al igual que lo que ocurre con el audio espacial personalizado. La idea es simple; escuchar música sin compresión alguna, pudiendo escuchar la totalidad de la calidad de estas canciones, accediendo casi a las grabaciones originales de estudio. Todo ello con una latencia ultrabaja y una fluidez extremas.

En el momento de su lnzamiento, con el códec ALAC Apple Lossless Audio Codec, permitiría a los usuarios escuchar hasta 75 millones de canciones con resoluciones nativas de hasta 24 bits y 192 kHz. Con esta actualización de firmware, los AirPods Max podrán escuchar música en una modalidad justo un paso inferior; ALAC con hasta 24 bits y 48 kHz. Y lejos de que pueda parecer sorprendente que unos auriculares tan caros no puedan reproducir 24 bits a 192 kHz, cabe aclarar que es necesario un equipo mucho más top para aprovechar toda esta resolución.

AirPods Max Chema Flores Omicrono

Tanto es así, que es directamente imposible escuchar música a estas calidades si no usamos un cable de por medio. De base, los AirPods Max con puerto Lightning estaban condenados a usar el códec AAC, limitado a 256 Kbps, el cual no tiene suficiente ancho de banda para transmitir esta cantidad brutal de datos, que recordemos, no tiene casi limitación. En esta resolución, tal cual la canción sale del estudio, tal cual se reproduce.

Un ejemplo de esto son los Sony WH-1000XM4 y Sony WH-1000XM5, dos de los mejores exponentes en lo que a cancelación de ruido refiere. Mientras que la modalidad básica Lossless de Apple de 16 bits transmite audio a 1.411 Kbps, el estándar LDAC inalámbrico de Sony puede alcanzar los 990 Kbps. De ahí que Apple haya lanzado un nuevo cable de audio de USB-C a jack de 3,5 milímetros.

Para poder sacarle todo el partido a esta nueva actualización, Apple ha publicado en su tienda de accesorios un cable USB-C a toma de audio jack de 3,5 milímetros con 1,2 metros de largo. No es un cable especialmente económico, ya que cuesta 45 euros en España. Sin embargo, es un cable de alta calidad que da la posibilidad al usuario de estos AirPods Max con USB-C (y de unos Beats Studio Pro) de usar toda la calidad musical de sus auriculares.

¿Y qué hay de los AirPods Max con puerto Lightning? Lo cierto es que debido a las limitaciones de esta conexión, no es posible sacar tanto ancho de banda y por ende, no se puede sacar este audio sin pérdida. Para hacernos una idea de esto, cabe aclarar que el Lightning proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 480 megabytes por segundo, el equivalente a USB 2.0.