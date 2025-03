La nueva cámara de Fujifilm quiere que te enamores de la fotografía: objetivo fijo, cuerpo ligero y 9 formatos de disparo

La fotografía en España se ha diversificado enormemente en los últimos años. Ya tenemos cámaras compactas para triunfar en Instagram y TikTok, cámaras más 'convencionales' perfectas para dejar atrás el móvil e incluso hay modelos para mapear la Vía Láctea con nada menos que 32.000 megapíxeles. Por ende, cuando una firma fotográfica lanza un modelo completamente nuevo al mercado, siempre sorprende: es el caso de Fujifilm, que ha lanzado la Fujifilm GFX100RF, la primera compacta digital de formato medio.

A la vista de cualquier usuario poco ducho en materia, la GFX100RF de Fuji no es más que una compacta digital con un precio desorbitado de 5.500 euros. Sin embargo, aquellos que sí tengan más conocimiento sabrán ver lo especial que es esta cámara, ya que lejos de montar un sensor de una pulgada como es habitual en este tipo de cámaras, la Fujifilm GFX100RF hace uso de un descomunal sensor de formato medio de 102 megapíxeles.

Es probable que a algunos les suene este sensor, ya que es el mismo que usa la GFX100S II, que es una cámara mucho más voluminosa. La clave de este dispositivo es que ofrece un paso por encima en tamaño de sensor a lo que proponen las cámaras Full Frame habituales, convirtiéndose en una rara avis que busca revolucionar las cámaras digitales compactas, tan de moda en estos días.

¿Qué es una cámara de formato medio?

Para entender qué hace especial a esta cámara, debemos entender cómo funcionan los formatos de los sensores. En términos de tamaño, los sensores fotográficos digitales tienen distintos formatos y tamaños divididos en varias categorías; las cámaras digitales compactas por ejemplo cuentan con sensores de una pulgada en su mayoría. Por otro lado están los sensores Micro 4/3, los sensores APS-C, sensores Full Frame o formato completo y los sensores de formato medio (además de otros tantos).

Los sensores de fotograma completo son aquellos que mantuvieron el testigo de los formatos de 35 milímetros usados en las cámaras clásicas, que en este caso equivale a un tamaño de sensor de 36 x 24 mm. Se usa como la referencia, ya que a la hora de hablar de milímetros en un objetivo (por ejemplo, un 50 mm F/1.8), sus milímetros aluden a su equivalente en 35 milímetros. Si usamos un 35 milímetros F/1.8 en una cámara Full Frame, entonces la distancia focal será de 35 milímetros (siempre y cuando el objetivo también sea Full Frame).

Formatos de sensores más habituales. Wikimedia Commons Wikimedia

Los sensores APS-C por su lado son sensores recortados, con unas dimensiones de 28,7 x 19 milímetros y que aluden a los formatos de negativo APS, ya obsoletos. Luego están los sensores Micro 4/3, que sufren de un recorte todavía mayor, con un tamaño de 18 x 13,5 milímetros. Es aquí donde entra el factor de recorte o factor de multiplicación; cuanto más pequeño es el sensor respecto a una imagen de 35 milímetros, más se debe multiplicar la distancia focal. En APS-C suele ser de 1,6 por y en Micro 4/3, del 2 por. (Un 50 mm en Micro 4/3 equivaldría a un 100 milímetros).

Finalmente tenemos el formato medio, que refiere a sensores con tamaños mayores a los Full Frame (es decir, mayor a 35 milímetros). En general, el tamaño del sensor supone un tamaño de 50,7 x 39 milímetros, lo que implica un factor de multiplicación en las focales inverso al de los sensores recortados, consiguiendo más imagen angular. Cabe aclarar que las diferencias no solo aluden únicamente al tamaño, ya que los sensores de formato medio disfrutan de un mayor rango dinámico y por lo general, de mayores resoluciones.

La GFX100RF es una cámara de formato medio

Lo más habitual es que las cámaras de formato medio sean sustancialmente más voluminosas y grandes que los modelos Full Frame. Fujifilm cambia radicalmente esta idea ofreciendo la que será la primera cámara compacta de formato medio con objetivo fijo y cuerpo, valga la redundancia, de compacta digital. Si bien es cierto que existe la Phase One FC, que también es una cámara de formato medio comedida, es un dispositivo muy diferente tanto en propuesta como a nivel físico.

Fujifilm GFX100RF. Fuji Omicrono

La Fujifilm GX100RF disfruta de un brutal sensor de formato medio de 102 megapíxeles y una óptica fija de 35 milímetros, que en paso universal equivale a unos 28 milímetros. Manteniendo la tónica en lo que a tamaño comedido refiere, la cámara disfruta de un peso súper ligero de apenas 735 gramos, nada que ver con lo visto en el resto de modelos GFX.

Incluye sensor electrónico con una resolución de 5,78 millones de puntos y una pantalla abatible totalmente táctil de 3,2 pulgadas. Varios de los diales de modos y valores son mecánicos; sin ir más lejos, tiene un dial de 'zoom' (que no es un zoom real, sino un recorte al sensor), un dial de compensación a la exposición, otro de ISO y varios adicionales para cambiar el formato de imagen, la apertura, la velocidad de obturación, etcétera.

Manuel Fernández Omicrono [He probado la cámara de fotos compacta ideal también para grabar vídeo en resolución 4K]

Este dial dedicado a formatos de imagen aprovecha la bestial resolución del sensor para elegir hasta 9 formatos distintos, con formatos cuadrados, panorámicos (16:9, por ejemplo) y demás. El mando de zoom como decimos no aplica un zoom real ya que la focal es fija; de nuevo, con recorte sobre el sensor, se consiguen focales de 45, 63 y 80 milímetros (que en 35 mm equivalen a 36, 50 y 63 milímetros). No falta un control del diafragma con valores máximos a F/22 y la inclusión de un filtro ND de 4 pasos interno.

En lo que a vídeo refiere, la cámara puede grabar a 4K 30p, con profundidad de 10 bits de color y 4:2:2. La velocidad de disparo es escasa, pero lógica teniendo en cuenta la resolución final del sensor de 102 megapíxeles. En este caso, contamos con 6 fotos por segundo en su modo máximo, que viene aderezado con los ya clásicos enfoques con algoritmos de IA y detección de animales y sujetos. También nos encontramos con las simulaciones de película de Fujifilm, tan famosas y populares entre sus usuarios

La construcción de la Fujifilm GFX100RF también destaca por su acabado retro y sus opciones de color metalizadas, que hacen referencia directamente a las cámaras más clásicas que incluían esta dualidad de materiales en su cuerpo, con detalles grises tanto en la parte superior como en su objetivo (aunque también tiene una versión más estándar totalmente en negra). Respecto a puertos físicos, la cámara tiene micro HDMI, USB-C y puertos jaco para micrófono y auriculares.

Precio y disponibilidad

La Fujifilm GFX100RF tendrá un precio acorde a la gama alta de las cámaras de Fuji, con un precio de salida de 5.500 euros y con dos opciones de colores. De nuevo, una cámara que estrena un nuevo segmento en la fotografía y que viene a ofrecer una alternativa de altas capacidades para aquellos que querían el cuerpo de una compacta pero el rendimiento de un dispositivo de formato medio.