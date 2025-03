Adiós a las humedades en casa: el genial invento de Leroy Merlin que acaba con ellas por menos de 29 euros

Las intensísimas lluvias que está viviendo España y que está incluso siendo aprovechadas por ciertos cibercriminales para robar datos de usuarios está causando estragos. Leroy Merlin es una de esas tiendas que viene al rescate, con soluciones y aparatos que entre otras cosas eliminan la humedad de las estancias en cuestión de segundos. Eso sin contar las soluciones de terceros, para sellar muros y paredes e impedir el paso del agua. Ahora, Leroy Merlin ha publicado un producto para acabar con la humedad de las paredes.

Esta solución consiste en una serie de barritas secadoras antihumedad, que se encargan de tratar la humedad por capilaridad que se acumula en las paredes. Concretamente, estamos ante barritas de la firma Dryrod que incorporan un potente activo repelente del agua para acabar con ella. La instalación es tremendamente sencilla, y sirve para no tener que preocuparse por las paredes húmedas por el exceso de lluvia. Todo ello por 28,99 euros en la tienda online de la tienda de soluciones para el hogar.

Tan solo hay que taladrar agujeros de 12 milímetros en el curso del mortero e insertar las barritas Dryrod; no se requiere equipo adicional de ningún tipo, ya que las barritas ya sueltan este ingrediente por sí solas. No se necesita demolición alguna, y no se causan daños a la estructura, gracias a que de nuevo, su instalación no es invasiva para con el hogar.

El invento de Leroy Merlin para las humedades

El pack incluye hasta 10 barritas distintas. Su uso no tiene misterio alguno; el usuario debe agujerear la pared con un diámetro de 12 milímetros con el objetivo de penetrar la barrita en su interior. Estas se distribuyen a lo largo de la pared, y una vez insertadas, distribuyen el ingrediente activo casi de forma inmediata. La única complicación reside en la idea de taladrar la pared, algo que es fácilmente solucionable con cualquier taladradora potente.

Se pueden usar en cualquier pared, tanto en exteriores como en interiores, y se pueden cortar en caso de que el agujero tenga que tener una medición concreta, todo ello sin perder efectividad en el ingrediente activo que suelta la barrita. Recordemos que la humedad por capilaridad se provoca por el agua que se contiene en la tierra, y que luego asciende por la cimentación, continuando por muros y paredes. Este fenómeno aparece cuando existen excesos de humedad acumulados.

Barritas Dryrod. Leroy Merlin Omicrono

Es justo en la cimentación donde se colocan estos tubos. La idea es poner estos tubos en paralelo, para que su efectividad sea mayor y más consistente. Dryrod promete una efectividad total, acabando por completo con los problemas de humedad por capilaridad presentes en las paredes, que acaban deterioradas por el agua y el moho resultantes. Eso sí, cabe aclarar que este producto no se puede comprar de forma normal en las tiendas de Leroy Merlin.

Al igual que ocurre con otros productos de Leroy Merlin, las barritas secadoras antihumedad no se pueden comprar en tiendas físicas, ni se venden por teléfono. Este pack es un producto exclusivamente online. Lo bueno, es que los envíos son totalmente gratuitos y se pueden comprar varios packs de una sola vez para abarcar, por ejemplo, más superficie de pared. Una solución sencilla, barata y eficaz para acabar con este problema que es cada vez más habitual en los hogares españoles.