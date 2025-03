Adiós a los ruidos molestos de los vecinos: este invento de Leroy Merlin los soluciona por poco más de 40 euros

Una de las mayores lacras que sufren muchos en España tiene que ver con el ruido vecinal. Ya sea por parte del usuario o de otras personas, es normal encontrarse con casas poco aisladas ante problemas acústicos, lo que convierte cualquier ruido normal en uno mayor. Ya existen diversos métodos de la mano de firmas como Leroy Merlin para acabar con este problema, y ahora vuelven a la carga con una oferta brutal: paneles de espuma acústica para aislar habitaciones enteras.

Leroy Merlin ha rebajado a la mitad algunos de sus paneles adhesivos en forma de tablero que absorben el ruido de forma eficaz y directa. Concretamente hablamos de este pack de 12 panales, que usualmente roza los 100 euros de precio y que ahora queda rebajado hasta unos nada desdeñables 41 euros. Hablamos de paneles cuadrados de 30 x 30 x 0,9 centímetros, en color negro y con un llamativo acabado en patrón hexagonal.

Dichos paneles están confeccionados en pequeños hexágonos de algodón en forma de panal que evitan, sobre todo, el famoso efecto rebote del sonido que acaba haciendo eco en toda la habitación. Esto tiene un efecto beneficioso adicional; en salas donde se necesite grabar música, los paneles se encargan de amortiguar el exceso de ondas sonoras, mejorando la calidad del sonido final.

Paneles de amortiguación en Leroy Merlin

El diseño en panal no es un simple aliciente estético. Esta estética busca mejorar la pureza del sonido interior, además de servir como elemento decorativo a nivel artístico en la pared. La clave, no obstante, no está en su propio diseño sino en lo fáciles que son de instalar. Son paneles autoadhesivos, por lo que se quedan directamente pegados en la pared, sin necesidad de productos adicionales para mantenerlos fijados.

El método para acoplarlos en la pared es increíblemente sencillo; tan solo hay que quitar la película protectora para dejar al descubierto el adhesivo y pegarla en la pared, sin más. El pack en cuestión de poco más de 40 euros incluye 12 de estas placas, que se pueden combinar de diversas maneras, aunque el fabricante recomienda mantener alineados los hexágonos entre las juntas de los paneles.

Paneles acústicos de Leroy Merlin. Leroy Merlin Omicrono

El fabricante promete una fuerte fijación en la pared gracias a su capa superadherente de adhesivo, dispuesta justo en medio de las capas de papel traseras y capas frontales, que son las responsables de ahogar el exceso de ruido en la habitación. El hecho de que sean cuadradas también favorece enormemente a la versatilidad de la instalación; se pueden distribuir los paneles básicamente como el usuario quiera, pudiendo incluso formar patrones concretos o distribuciones artísticas.

Cabe aclarar que este producto es exclusivo de la tienda online de Leroy Merlin, y no se puede adquirir ni por las tiendas físicas ni encargándolos por teléfono. Lo ideal es combinar estos paquetes de paneles, para abarcar más en la habitación o para combinarlos con otros acabados de otros colores y crear formas artísticas en la estancia.

Eso sí, es necesario darse prisa porque este tipo de ofertas acaban por desaparecer de la noche a la mañana, especialmente si están limitadas a la web como es este caso. Recomendamos encarecidamente hacerse con estos packs lo antes posible, antes de que se agoten o en su defecto, puedan subir de precio, algo esperable si la demanda aumenta.