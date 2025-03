Tim Cook confirma el lanzamiento inminente de nuevos dispositivos Air de Apple: "hay algo en el aire"

Apple lleva unos meses deleitándonos en España con una buena plétora de lanzamientos. A la presentación del iPhone 16e, su nuevo smartphone 'barato' con Face ID se le sumaron anteriormente los Mac mini rediseñados, los MacBook Pro con M4 Pro y los iMac con chips M4. Pocas horas después de que Mark Gurman, periodista de Bloomberg afirmara que Apple presentaría sus nuevos MacBook Air e iPad Air con procesadores M4, el propio CEO de Apple ha confirmado la noticia de forma oficial.

Al igual que ha hecho el propio Cook en ocasiones anteriores, el CEO ha publicado un breve teaser con un mensaje críptico que sirve como anuncio para confirmar la llegada de los nuevos dispositivos de la gama Air de Apple. "There's something in the air", escribe Cook en X (antes Twitter), que significa literalmente "hay algo en el aire". Este es un juego de palabras que referencia a los dispositivos de la gama Air y a la famosa canción Love Is in the Air, de John Paul.

La prueba más clara de ello es que esta no es la primera vez que Apple usa esta coletilla para anunciar un MacBook Air. De hecho, cuando presentó la primera generación de los MacBook Air en 2008, usó la misma frase: There's something in the air. A todo esto debemos añadirle que Cook compartió un teaser parecido pocos días antes de que se anunciara el iPhone 16e.

A la vista los MacBook Air

Es obvio que Apple renovará sus MacBook Air, sus portátiles más populares con nuevos procesadores M4, al igual que ha hecho con prácticamente todos los modelos de Mac más recientes. La clave reside en el iPad Air, que recibió una reciente renovación junto a los iPad Pro que estrenaban este chip M4. La clave reside en Gurman, que en su boletín afirmó que se presentarían nuevos modelos de iPad.

El analista ha señalado que las existencias tanto de los Air como de los iPad de 10ª generación se están agotando en las Apple Store, sinónimo de que pronto se presentarán estos modelos. Se espera que reciban sobre todo importantes mejoras internas, adoptando nuevos chips, aunque no se sabe si los iPad Air acabarán integrando los M3 o los M4. Los iPad de 11ª generación también se verán actualizados con chips A16 Bionic o A17 Pro.

También existe la posibilidad de que Apple simplemente actualice el MacBook Air y se deje los iPad Air para un futuro, aunque dado el historial de aciertos de Gurman, todo apunta a que no será así. Respecto a los MacBook Air M4, Apple lanzará los dos tamaños habituales de 13 y 15 pulgadas, con cuatro puertos Thunderbolt de 4ª generación, una cámara con Center Stage y una batería mejorada gracias a la adopción de chips M4.

Poco después del anuncio, algunos internautas teorizaron sobre una sorpresa referente al iPhone 17 Air, el nuevo teléfono que engrosará la familia de iPhone 17 que llegará este año. Es prácticamente imposible que Apple presente este nuevo dispositivo, ya que los iPhone se suelen presentar en septiembre y el iPhone 16e se ha lanzado hace escasas semanas, por lo que no es un movimiento esperado en absoluto.

La mayor incógnita, como decimos, recae sobre los iPad Air que en palabras de Gurman, se van a renovar. Históricamente, estos iPad Air han adoptado chips de una generación anterior, por lo que lo lógico sería pensar que recibirán los M3. Eso sí, dado que Apple ha actualizado prácticamente todos sus dispositivos a M4 en un lapso de apenas meses, no sería raro que se lanzara un nuevo iPad Air con procesador M4 esta semana.