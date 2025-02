El motivo por el que el iPhone 16e no tiene imanes MagSafe, según Apple: aún cargamos nuestros móviles con cable

Hace ya unos pocos días que Apple lanzaba en España su nuevo iPhone 16e, el modelo más barato de la firma con Face ID y Apple Intelligence. Un teléfono que se ha estado rumoreando durante meses, y que por fin se hizo realidad, confirmando además la llegada de Apple Intelligence en español. Sin embargo, no fueron pocos los usuarios que criticaron la falta de imanes MagSafe en el teléfono, llegando a culpar al módem C1 de ello. Apple se acaba de pronunciar, justificando esta decisión.

Tras desmentir de forma clara que el chip C1 recién estrenado en los iPhone 16e no tenía nada que ver con la decisión de no incluir MagSafe, los representantes de la compañía han hablado co John Gruber, propietario del blog Daring Fireball. Según estos portavoces, no se han incluido imanes de este estilo en los iPhone 16e porque sencillamente, los usuarios que lo compren no van a usarlo.

En sus palabras, el público objetivo de los iPhone 16e "cargan sus teléfonos exclusivamente enchufándolos a un cable de carga", por lo que la idea de tener o no MagSafe, no era importante. Y puestos a ahorrarse costes, Apple ha decidido no implementar esta conectividad; a su juicio, la mayoría de aquellos que estuvieran pensando en hacerse con este teléfono, ni siquiera aprovecharán la carga inalámbrica.

Por esto el iPhone 16e no tiene MagSafe

Primero, recordemos qué es la conecividad MagSafe. Apareció por primera vez en los iPhone 12, en el año 2020, y consiste en una serie de imanes dispuestos en anillos en la parte trasera que ayudan al teléfono a acoplar accesorios de forma magnética. MagSafe también permite alinear los conectores inalámbricos de los cargadores de ese estilo con la bobina de carga Qi de los iPhone para optimizar la carga inalámbrica.

Esto ha llevado a que tanto Apple como proveedores externos hayan creado todo un ecosistema de accesorios MagSafe que incluyen fundas, billeteras, soportes y baterías. Incluso hay quienes han llevado esto a Android, ya sea a través de fundas o mediante algunos modelos del mercado que también han añadido soluciones similares. Dado que el iPhone 16e usa el chasis de un iPhone 14, era de esperar que integrase esta conectividad.

iPhone 16E Apple Omicrono

Nada de eso. De hecho, el iPhone 16e tiene una carga inalámbrica Qi más lenta que el resto de modelos iPhone, de 7,5 W de potencia. Apple cree, en base a los r epresentantes que habrían hablado con Gruber, que a los usuarios de este rango ni siquiera les importa la carga inalámbrica, ya que las velocidades de carga más rápidas adaptadas con MagSafe no suponen un factor decisivo para el segmento de clientes al que apunta este dispositivo asequible.

Así, el iPhone 16e supone un cambio de paradigma interesante. Se esperaba que este fuera el iPhone SE de 4ª generación, y dado el cambio de nombre, todo apunta a que Apple sencillamente ha dado carpetazo a esta línea de teléfonos baratos. Por ende, este es el primer iPhone de la línea principal de teléfonos que descarta la conectividad MagSafe, aunque es lógico entender que se trata de una excepción.

También es cierto recalcar que no son pocos los proveedores de accesorios que han desarrollado fundas con imanes integrados que 'permiten' tener MagSafe en el iPhone 16e. A modo de curiosidad, Apple se habría visto obligada a crear un pequeño soporte con carga inalámbrica sin MagSafe para colocar el iPhone 16e de exhibición en sus tiendas minoristas, ya que hasta la fcha, usaban soportes especiales con MagSafe.