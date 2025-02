El timbre de Apple tendría conectividad magnética con MagSafe y te avisaría también a través de los AirPods Pro

Apple está planeando un importante cambio en su filosofía de productos. España asistirá en un futuro a una auténtica revolución para el hogar inteligente, que incluirá un timbre con Face ID para entrar a la casa. También se esperan otros productos, como el ya afamado HomePod con pantalla y un centro de control basado en Apple Intelligence. Ahora, los filtradores están dando pistas de estos productos, incluyendo el famoso timbre, del cual y se saben ciertos aspectos.

Un leaker bastante conocido en X (antes Twitter) ha compartido una serie de pistas sobre este timbre inteligente, dando pie a muchas teorías sobre los iPhone 17 y futuros modelos de la firma californiana. El filtrador, llamado Kosutami, ha insinuado que el timbre de Apple tendrá soporte MagSafe y que será compatible con los AirPods Pro.

A priori, lo primero no parece tener demasiado sentido ya que ¿para qué querrías tener MagSafe en un timbre que además, está expuesto al aire libre? Esta idea ha dado que pensar, y no son pocos los que opinan que esta es una pista sobre la futurible carga inversa de los iPhone.

El timbre de Apple tendrá MagSafe

Cabe aclarar que esta es información no confirmada, y que podría no estar verificada totalmente. No obstante, Kosutami tiene un registro de aciertos llamativo, y se ha ganado la credibilidad por una parte de la comunidad. Sea como fuere, la retahíla de posts que ha publicado dan información sobre otro de los futuros productos de Apple totalmente novedosos.

El primer detalle es algo que muchos intuían: la compatibilidad con los AirPods Pro de nueva generación. En pos de continuar el ideario de ecosistema de Apple, este timbre podría sonar no solo en la casa, sino que sonaría en los AirPods Pro directamente, presumiblemente gracias a un chip de banda ultraancha. Kosutami da a entender que esta será una función reservada a los futuros AirPods Pro de tercera generación.

Google Nest Doorbell Google Omicrono

El segundo detalle es mucho más críptico. "MagSafe en tu puerta, suena". No parece muy lógico, ya que de nuevo, no tendría sentido tener MagSafe en un timbre externo. Colocar el iPhone en la puerta sería todo un caramelo para los ladrones, y por supuesto supondría una forma bastante ineficiente de cargarlo. Existen varias teorías que justificarían la inclusión de este soporte.

Los usuarios han teorizado sobre la idea de un soporte MagSafe para colocar el tiembre en varios lugares de la casa, aunque de nuevo, no tendría sentido; desacoplar estos imanes es bastante fácil y sería fácil de robar. Otros han asegurado que la mayoría de timbres inteligentes tienen un puerto USB-C para ofrecer un sistema de alimentación de emergencia en caso de no haber corriente, y así seguir suministrando al timbre.

Es aquí donde entra en juego la carga inversa de los iPhone. Se lleva rumoreando la idea de que Apple podría incluir por fin la carga inversa en los próximos iPhone 17 Pro, un sistema que lleva años presente en móviles Android. Con ello, el usuario podría conectar vía MagSafe al timbre para dotarlo de carga en un apuro. E incluso en esta situación, el método sería ciertamente extraño; es más fácil cargar el timbre por USB-C, y ya está.

No se espera que el timbre esté presente en el mercado hasta por lo menos 2026, y se desconocen muchos aspectos técnicos, más allá del rumoreado MagSafe y de la función Face ID para acceder. Es posible que Apple introduzca la capacidad de que el timbre bloquee la puerta en caso de que falle la autenticación biométrica, y que el soporte MagSafe sirva como 'llave' para acceder. De nuevo, todo son especulaciones.