Así serían los próximos iPhone plegables: podrían llegar en el 2026 en 2 formatos distintos y con una bisagra 'invisible'

El anuncio del iPhone 16e en España y los recientes rumores sobre los futuros iPhone 17 Pro (entre los que se encuentra el famoso iPhone 17 Air) no han conseguido que algunos se olviden de los futuros iPhones plegables. Ya habría algunos modelos en fases de desarrollo, y se cree incluso que harían acto de aparición a finales de 2026 en dos sabores: un modelo tipo libro (Fold) y otro tipo concha (Flip). Mark Gurman, periodista de Apple, ha explicado que estos móviles integrarán dos diseños totalmente nuevos.

Así lo ha relatado Gurman desde su boletín semanal Power On, explicando que Apple se encuentra centrada en dos aspectos fundamentales. Por un lado lanzar su iPhone más delgado hasta la fecha, el futurible iPhone 17 Air y acabar con el desarrollo de su primer teléfono plegable, el primer iPhone foldable, para 2026. La sorpresa llega cuando Gurman asegura que habrá además "otro nuevo diseño de iPhone en proceso para ese año".

El experto es parco en detalles y no da pistas sobre este nuevo diseño. Sin embargo y teniendo en cuenta los tiempos de desarrollo, además de los rumores previos, queda bastante claro que este nuevo iPhone podría ser el iPhone tipo flip que muchos usuarios esperan. Además, este es el primer dato que refiere a la existencia de no uno, sino dos nuevos iPhone que estrenan diseño para 2026.

Primer iPhone plegable

Según Gurman, Apple está "preparando un iPhone más delgado para finales de ste año y se centra en terminar el desarrollo de su primer dispositivo plegable para 2026". Además, ha apostillado que también se dará este nuevo e inédito diseño con un ingenioso nuevo sistema de bisagra que evitaría su detección en pantalla, según han informado al periodista. De esta frase se pueden extraer muchos detalles interesantes.

Primero, parece que Apple por fin estaría acabando el desarrollo de su primer plegable, un teléfono que se espera llegue para hacer competencia directa a los dispositivos de las marcas Android actuales. Los foldables, si bien no han sustituido totalmente a los teléfonos estándar en general, se han convertido en una alternativa sólida de mercado y llevan años comercializándose; Apple es de las pocas que no se ha subido al carro todavía.

Samsung Galaxy Z Flip Izan González Omicrono

Segundo, el 2026 se convertirá en un año inédito para Apple. La compañía no cambia usualmente de planes a la hora de modificar las familias de sus teléfonos, tanto que le han llovido críticas precisamente por esto. De los iPhone mini pasamos a los iPhone 14 Plus, y de los iPhone 15 y 16 Plus pasaremos a los iPhone 17 Air. Junto a los diseños que remarca Gurman, hablaríamos de nada menos que tres cambios grandes en los iPhone en un lapso de un año.

A esto debemos sumarle que por primera vez en los últimos años, los iPhone 17 Air cambiarán radicalmente su diseño, ofreciendo un completo cambio estético especialmente focalizado sobre sus módulos de cámara. La lógica dictamina que estos dos nuevos iPhone del 2026 serán sendos modelos plegables en dos formatos, lo que causaría una auténtica revolución en el mercado por parte de Apple.

Sin embargo, existen muchas incógnitas al respecto. Estos iPhone plegables se han filtrado bastante, pero no tanto con el modelo de concha. El ya apodado por muchos como iPhone Fold ha aparecido mencionado en innumerables rumores y citas pasadas, pero no ha sido así con el iPhone 'Flip', del que se desconocen muchísimos detalles. Incluso se debate sobre si realmente existirá este teléfono o no. Por supuesto, Gurman no resuelve la duda.

Sea como fuere, queda prácticamente un año entero, por no decir más, para ver estos iPhone plegables aparecer en el mercado. Por supuesto, tampoco se saben detalles clave que implican el precio o las propias características de estos dispositivos, que serán desde luego únicos en su especie.