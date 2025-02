Adiós a congelar comida y no saber qué hay dentro: este invento barato y práctico lo soluciona para siempre

Son muchas las personas que deciden congelar las sobras de comida en un tupper para aprovecharlas para consumir en otro momento, ya sea en casa, o para llevar al trabajo. Sin embargo, un problema común es que, cuando se acumulan estos recipientes en el congelador, puede darse el caso de que no se sepa lo que hay en su interior a simple vista.

Al hecho de no saber lo que contiene un recipiente, hay que sumar que el hecho de que en muchas ocasiones se acumulan en el congelador y no se sabe desde cuándo está congelado, una información que es útil para poder saber el momento idóneo para su consumición, de manera que esté libre de peligro.

La mejor opción para evitar este tipo de problemas es hacerse con una etiquetadora, un aparato simple que se puede encontrar en el mercado a un precio asequible y que puede simplificar mucho el proceso de mantener debidamente guardados y organizados los recipientes.

Aunque la forma tradicional de hacerlo es usando un rotulador permanente con el que pintar la tapa o la bolsa hermética, esta no es la opción más aconsejable, ya que la tinta, por muy permanente que sea, se puede ir desgastando y borrando. La mejor opción es una etiqueta, que además se puede quitar con facilidad usando agua caliente y un estropajo, o incluso recurriendo a la acetona.

En el mercado existen distintas etiquetadoras, siendo una de las más destacadas de Amazon, la Phomemo M220, una opción sencilla de usar y económica que permite crear etiquetas 100% personalizables, utilizando para ello una aplicación que se puede descargar y manejar desde el smartphone.

Phomemo M220 - Impresora de Etiquetas. Amazon

De esta forma, en la app se puede diseñar la etiqueta al gusto para luego pegarla en el tupper, siendo una buena opción la de indicar el nombre de la receta o producto que se encuentra en el interior del recipiente, así como la fecha de envasado, que es muy importante para poder asegurarse de que se mantendrá en perfecto estado.

Este tipo de aparatos funciona de una manera muy simple, pues una vez diseñada la etiqueta, solo hay que imprimir la misma y se pega sobre cualquier tupper, tarro o envase. Además, se carga mediante un cable cargador USB. Además, la app de diseño de etiquetas funciona tanto en Android como en iOS, así como en PC.

¿Por qué etiquetar los alimentos?

Cada vez existe más conciencia acerca de la importancia de seguir una alimentación diaria sana y equilibrada, pero en ocasiones resulta complicado compatibilizar el tiempo necesario para cocinar con las distintas obligaciones y responsabilidades del día a día. La solución pasa por cocinar con antelación y guardarlo en el frigorífico o congelador para consumirlo cuando sea necesario.

Esta solución, no obstante, tiene sus inconvenientes, sobre todo cuando no se hace de la forma correcta, ya que, si no se siguen una serie de recomendaciones, es posible acabar siendo víctima de algún tipo de intoxicación alimentaria.

Realizar un correcto etiquetado de los envases te ofrecerá la seguridad de que los alimentos pueden ser consumidos de forma óptima. Etiquetarlos es un método muy rápido y muy eficaz para no dar opción a que pueda haber riesgo con los alimentos.

En cualquier caso, es importante saber que no es recomendable mantener las comidas preparadas en el frigorífico más allá de cinco días, siendo conscientes de que en esas condiciones solo se retarda el crecimiento de las bacterias, el moho y las levaduras, pero no lo detiene por completo.

Si se quiere conservar una preparación más allá de esos cinco días, es mejor que se introduzca en el congelador en un envase hermético, y a la hora de hacerlo hay que pensarlo lo antes posible, porque si va a acabar en el congelador, lo mejor es que lo haga lo antes posible.

¿Se pueden congelar tuppers de cristal?

Más allá de su etiquetado, es habitual que haya ciertas dudas con respecto al recipiente que se puede utilizar para congelar los alimentos, sobre todo cuando estos son de cristal. Lo primero que hay que saber al respecto es que los tuppers de cristal son mucho más fáciles de limpiar que los de plástico, además de tener la ventaja de que no se deforman con el paso del tiempo y no retienen ni el sabor ni el olor de los alimentos con el uso.

Por otro lado, hay que destacar que son aptos para todos los electrodomésticos, por lo que se pueden usar sin ningún problema con todas las temperaturas, tanto en el horno como en el microondas, en la nevera, en el lavavajillas y, como no puede ser de otra forma, también en el congelador.

Aunque son mucho más frágiles que los de plástico, y son una de las razones por las que muchos se decantan por estos últimos, tienen la ventaja de conservar mejor el sabor de los alimentos y sus propiedades. Por esta razón, sí se puede congelar los alimentos en recipientes de cristal, aunque hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas para que no lleguen a estallar.

Para congelar verduras, se deben guardar en un bote alargado y de boca ancha, mientras que para caldos y otros líquidos, se aconseja dejar un cuarto de recipiente vacío. Por norma general, no se debe llenar por completo.