Así es NEO Gamma, el robot minimalista que aspira a ser el mayordomo de tu casa: te escucha y limpia tu hogar

Se está produciendo una curiosa batalla tecnológica para desarrollar el robot humanoide definitivo. Esta carrera que ya se está viendo incluso en España está dando lugar a modelos como Tien Kung, un robot capaz de subir 134 escalones sin problemas. China, de hecho, se está abriendo paso también, con dispositivos tremendamente capaces que cuestan apenas 12.000 euros. La compañía noruega 1X Tech se ha sumado al carro con Neo Gamma, un robot humanoide doméstico ultraminimalista.

Existen muchos tipos de robots humanoides, pero se podrían dividir en dos grandes grupos diferenciados: los robots industriales diseñados para tareas logísticas variadas o los dispositivos domésticos, pensados para ser asistentes domóticos, casi buscando ser mayordomos. El NEO Gamma entra de lleno en esta categoría, gracias a detalles como el hecho de que todo el cuerpo del robot está forrado con una cubierta suave para reducir el impacto del robot sobre el terreno de la casa.

Tanto es así que bajo esta cubierta fabricada sin costuras en Japón se encuentra un robot con un esqueleto de aluminio que pesa 30 kilos y mide 1,65 metros. 1X presume sobre la capacidad de interacción natural del NEO Gamma, potenciado con un modelo de lenguaje propio y la capacidad de poder conversar, colaborar e incluso recibir indicaciones por parte del usuario. Incluso cabe aclarar que este robot tiene una suerte de 'oídos', que mejoran la comunicación y aportan un diseño minimalista al robot.

Así es el NEO Gamma

El corazón del NEO Gamma reside en un modelo de manipulación visual que permite al robot recoger una gran variedad de objetos en diferentes escenarios, incluyendo algunos que no estuvieron presentes en los entrenamientos del robot. Es decir, que incluso si el robot no ha sido entrenado para ciertos entornos, este se puede mover por ellos y tratar con los objetos de forma dinámica.

Más allá de sus funciones domésticas, 1X ha querido dotar a su NEO Gamma de capacidades comunicativas complejas, que pasan por un modelo de lenguaje interno que permite no solo conversaciones naturales, sino movimientos de lenguaje corporal natural. Esta idea ya ha sido tratada anteriormente por firmas como Apple, que han explorado la posibilidad de incluir movimientos naturales a los robots para mejorar sus capacidades de interacción.

Demostración del NEO Gamma de 1X Tech.

Este movimiento natural incluye paso humano natural y balanceo de brazos, pasando por la posibilidad de sentarse en sillas e incluso agacharse para recoger cosas del suelo. El NEO Gamma dispone de sistemas de control que se actualizan nada menos que 100 veces por segundo, lo que habilita su capacidad de moverse de forma dinámica en entornos no preparados.

Tanto es así que el propio robot dispone de un sistema de recarga automática de baterías y compatibilidad con otros sistemas domóticos de la casa, así como medidas de seguridad que, por ejemplo, implican monitorear constantemente la casa y enviar notificaciones al usuario en casos de emergencia.

NEO Gamma, de 1X Tech. 1X Tech Omicrono

Otro punto a destacar reside en sus 'auriculares', que más bien podrían considerarse sus orejas. Estas cuentan con unos anillos de luz LED que sirven para informar al usuario sobre el feedback visual y auditivo que está recibiendo el robot, mejorando enormemente la comunicación. En definitiva, este robot no es tanto una herramienta para empresas y compañías que busquen robots para ejercer mano de obra, sino desarrollar un asistente y compañero para el usuario.

¿Y para qué sirve exactamente el NEO Gamma? Básicamente, es un mayordomo para el hogar. Puede mover objetos, realizar tareas cotidianas del hogar (tender la ropa, colocar cuadros, etcétera) y vigilar mascotas. Gracias a las capacidades de adaptación del robot, este puede adaptarse y personalizarse para según qué casas y situaciones, abriendo la puerta a que el NEO Gamma pueda hacer tareas contextuales sin entrenamiento previo.

Debido a que el robot puede hacer todo tipo de tareas diarias y que puede aprender constantemente de sus tareas optimizando el tiempo que tarda en hacerlas, el NEO Gamma se convierte en una opción ideal para personas que no dispongan de la movilidad necesaria para llevar a cabo estos quehaceres o para personas mayores. Además, no es necesario tener conocimientos tecnológicos avanzados para interactuar con el robot.

De momento, el NEO Gamma no está disponible para su venta, y de momento no es más que un prototipo, aunque 1X Tech ya está trabajando para adecuar el robot al mercado y lanzarlo lo antes posible. Bernt Børnich, CEO y fundador de la compañía robótica, explica que en un futuro no muy lejano "tendremos nuestro propio robot ayudante en casa, como Rosey the Robot o Baymax". Añade además que para integrar estos robots en la vida cotidiana, estos "deben desarrollarse junto con los humanos".