Canon va a por Sony con su nueva PowerShot V1, la cámara para grabar vlogs y TikToks a 4K y 60 frames por segundo

El mercado fotográfico ha ido cambiando poco a poco. A la muerte de las réflex antiguas hubo que añadirle la aparición de nuevas cámaras compactas como la ZV-E10 II, pensadas para triunfar en Instagram y TikTok, capaces de grabar contenido on the go en altas resoluciones. Canon ha querido introducirse en este mercado con la PowerShot V1, una compacta capaz de grabar en 4K a 60p que recoge el testigo de las mirrorless compactas de Sony.

Si bien esta cámara entra dentro de la gama PowerShot de cámaras compactas de la firma, se asemeja más bien a este tipo de dispositivos pensados para grabar contenido de forma fácil y sencilla. En este caso, hablamos de una cámara con sensor de 1,4 pulgadas de 22 megapíxeles, sin visor y con pantalla abatible que monta un objetivo retráctil único. Es decir, no es posible acoplarle objetivos externos al carecer de montura.

El objetivo en cuestión es un objetivo zoom con un rango focal centrado en focales angulares, equipado además con filtro ND interno. Concretamente, hablamos de un 8,8 a 25,6 milímetros con una apertura F de 2.8 a 4.5 en su máxima amplitud, el equivalente a un objetivo 16-50 mm, idóneo para grabar vlogs, TikToks y Reels, ya que da mucha amplitud al usuario para poder grabarse a sí mismo, tal y como recoge Digtal Photography Review.

Así es la PowerShot V1 de Canon

Canon ha querido desarrollar una cámara compacta en el mayor sentido de la palabra. Pasamos de cuerpos más voluminosos como los de sus cámaras Full Frame y APS-C a un dispositivo mucho más ligero y pequeño, con lo justo y necesario en cuanto a botones para comenzar a grabar. Un pequeño panel de botones en la parte trasera, una palanca para hacer zoom y un par de diales es todo lo que integra esta cámara.

La gran baza de la Canon PowerShot V1 reside en la capacidad de grabación de la cámara, que puede alcanzar nada menos que una resolución 4K a 60p. La PowerShot V1 puede grabar usando todo el ancho del sensor hasta 30p desde 5,7k, aunque es posible aumentar la velocidad de fotogramas por segundo a 4K 60p, a costa de aplicar un recorte de 1,4X a la imagen.

PowerShot V1. Canon Omicrono

El sensor de esta nueva cámara de Canon cuenta con un tamaño muy similar al de un sensor micro cuatro tercios, pero cambiando la relación de aspecto a 3:2. En este sentido, el tamaño de los píxeles coincide con el sensor de la Canon EOS R7 de 33 megapíxeles, lo que da a entender que la compañía habría reutilizado este sensor en una versión algo más recortada.

Esto da la posibilidad a la V1 de grabar en formato Log de 10 bits, permitiendo incluso grabar en curva logarítmica en formato Canon Log 3. Además, la propia cámara cuenta con las clásicas opciones para enviar contenido y usar la cámara como una cámara web. Por ejemplo, se puede conectar un móvil vía USB-C y WiFi con la cámara o conectarla a un ordenador para comenzar a transmitir vídeo fácilmente.

PowerShot V1. Canon Omicrono

La PowerShot V1 tiene estabilización óptica en el sensor y estabilización electrónica con un modo Subject Tracking IS para rastrear al usuario aprovechando ambos sistemas de estabilización. A nivel físico, también dispone de puertos de micrófono y auriculares, además de una zapata multifunción para conectar flashes, accesorios de todo tipo, etcétera. El filtro ND incorporado en el objetivo es de tres pasos, perfecto para grabar en situaciones de altas condiciones lumínicas.

Por supuesto, la cámara también puede hacer fotos, pudiendo alcanzar los 30 fps en modo obturador electrónico. Tampoco falta la pantalla táctil trasera totalmente articulada y táctil, que se puede rotar para que el usuario se pueda ver mientras se graba. Integra puerto USB-C, HDMI y baterías de la gama LP-E17, las mismas que usa Canon usualmente en sus cámaras APS-C de gama media-baja. En cuanto a calor, también cuenta con un sistema de ventilación para ayudar a reducir el sobrecalentamiento.

De momento, la cámara no se ha presentado en España, sino que se ha reservado para el mercado asiático. Es de esperar que la PowerShot V1 acabe llegando a Europa y a otros mercados de forma inevitable, aunque por desgracia esto implica desconocer totalmente el precio. Habrá que ser pacientes para saber los detalles de lanzamiento de esta cámara en España y en otros territorios.