Adiós a pasar frío en el baño: el invento de Leroy Merlin que arrasa en España y calienta cualquier espacio en 1 minuto

Si pasar frío en el baño o en cualquier otra zona de la casa es una de tus pesadillas cada vez que llega el invierno, entonces más allá del invento de Leroy Merlin que elimina humedades y frío en casa, es importante que cuentes con otro gran aliado para aclimatar tu hogar.

Si esto te resulta familiar, seguro que más de una vez te has levantado de la cama y al salir del calor del edredón por la mañana has lamentado que el baño no estuviera igual de caliente. Esta es una pesadilla que se repite en muchos hogares españoles cada vez que toca levantarse para ir a trabajar y este nuevo aparato de Leroy Merlin del que vamos a hablarte podría convertir esta situación en cosa del pasado.

Esta vez hemos dado con un cómodo calefactor de pared del modelo Clear Equation KPT 2000w. Este calefactor cerámico Equation de fijación mural combina potencia y diseño para ofrecer una solución práctica que se adapta a cualquier habitación. Cuenta con unas dimensiones de 17 x 24,6 x 51,8 cm (ancho x alto x fondo), por lo que este aparato es ideal para instalar en paredes de baños, salones o dormitorios, ocupando el menor espacio posible.

Este cuenta con un acabado moderno en color blanco y una pantalla digital que lo convierten en un elemento discreto para ubicar en cualquier zona de la casa. Este calefactor eléctrico cuenta además con una potencia de 2.000 W, lo que le permite calentar superficies de entre 15 y 20 m² de manera rápida.

Una opción ideal para mantener la temperatura perfecta en baños o habitaciones medianas, garantizando un ambiente acogedor incluso en los días más fríos del año. Además, incluye una función de ventilación que lo hace útil durante todo el año, ya que puede refrescar el ambiente en verano, convirtiéndolo en un aparato versátil para el hogar.

Qué diferencia a este de otros calefactores

Otro de los aspectos más destacados del Equation KPT es su capacidad de programación. Y es que, este calefactor permite configurar horarios semanales, para que siempre encuentres la zona en la que vayas a ubicarlo a la temperatura ideal al despertarte o al regresar del trabajo. Además, incorpora un temporizador de apagado de hasta 8 horas, lo que también contribuye al ahorro energético y a mayor seguridad en el hogar.

En cuanto al manejo del calefactor, este es muy intuitivo gracias a su termostato electrónico y a su pantalla digital, que permiten ajustar la temperatura con precisión y mucha comodidad.

Calefactor de pared CLEAR EQUATION KPT 2000w blanco de Leroy Merlin.

La instalación mural asegura que el aparato esté siempre fijo y fuera del alcance de niños o mascotas, aumentando la seguridad en su uso diario. Además, su cable de 1,5 metros ofrece mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes ubicaciones dentro de la casa.

En cuanto a las opiniones de los clientes, ya son muchos los que se han hecho con este nuevo imprescindible de Leroy Merlin que apenas cuesta 35,99 euros: "Rápido y eficaz, para baños de tamaño pequeño y medio es ideal", "Excelente producto, además de ser bonito, su instalación es muy fácil y tiene la ventaja de poder llevarlo a cualquier estancia de la casa", "Genial, sencillo, fácil de instalar, chorro de calor ideal para el baño"... Estas son solo algunas de las cientos de opiniones positivas de los compradores.