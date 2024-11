Adiós a los radiadores: el genial invento de Xiaomi que calienta habitaciones rápidamente y cuesta menos de 60 euros

La llegada del frío a España ha hecho que comience la etapa de utilizar los radiadores para calentar la casa y permanecer a una temperatura agradable. Unos dispositivos cuyo calor se puede potenciar gracias a diversos artilugios y hasta sustituir por modelos más avanzados, como uno plegable y de grafeno de Xiaomi. Incluso en el mercado hay otras alternativas a estos, y es que el propio fabricante chino dispone de un invento que calienta habitaciones rápidamente y cuesta menos de 60 euros.

Se trata del Xiaomi Mi Smart Space Heater S, un potente calefactor eléctrico que no es realmente nuevo, pero que ahora se puede conseguir por un interesante precio, lo que hace que sea una interesante alternativa a los radiadores. Y es que este dispositivo está disponible por tiempo limitado y por tan sólo 58,65 euros en Miravia; lo que supone una importante rebaja del 61%, ya que su coste original asciende hasta los 149,99 euros.

Un producto que también se puede encontrar rebajado en la tienda oficial de Xiaomi, aunque en ese espacio está disponible por 69,99 euros. El Mi Smart Space Heater S destaca por ofrecer un diseño de color blanco que casa bien con cualquier decoración y un peso de 1,5 kilogramos, por lo que se puede mover fácilmente de una habitación a otra. Funciona conectado a la red eléctrica y destaca por sus 2200 vatios de potencia para calentarse rápidamente y su tecnología de calefacción por convección silenciosa y cómoda.

El calefactor eléctrico Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Xiaomi Omicrono

Este calefactor eléctrico de Xiaomi también viene con un termostato digital preciso con seis niveles de temperatura, dos mecanismos de seguridad para apagar el dispositivo si se sobrecalienta o se cae, resistencia a salpicaduras de agua IPX4 y un control inteligente mediante la aplicación Mi Home o el asistente de voz. Una app que permite gestionar la temperatura en casa en cualquier momento y desde cualquier lugar, como además de para encender o apagar el dispositivo.

A la hora de calentar la casa, el Xiaomi Mi Smart Space Heater S incluye un sistema de control de temperatura inteligente integrado. De esta forma, cuando la temperatura del entorno es inferior a la preestablecida, empieza a calentar automáticamente; y una vez alcanzada, reduce la potencia o deja de calentar. Según Xiaomi, esto también permite a su dispositivo ahorrar más energía en comparación con muchos calefactores eléctricos menos constantes.

Gracias a su alta potencia de 2200 W, el dispositivo se calienta al instante y ofrece una disipación de calor bidireccional, y una convección natural, dejando que el calor se extienda por la habitación. Es decir, el aire caliente sube y el frío baja, lo que produce un efecto convectivo: el aire circula y calienta la habitación. Mientras que las amplias rejillas del dispositivo, situadas en su parte frontal y superior, permiten calentar tanto de cerca como toda la casa.

Otra de las ventajas de este sistema es que no ofrece ni corriente de aire y no hace ruido, por lo que no interfiere en el sueño nocturno ni provoca enrojecimiento de los ojos ni sequedad de garganta por la mañana. También se puede utilizar la barra que viene incluida para secar la ropa mientras el calefactor sigue calentando.