Este es el Kindle que ya no podrás comprar: se lleva con él una tecnología que muchos echarán de menos

Hace escasos días Amazon lanzaba en España sus nuevos e-books Kindle, entre los que se encontraba el primer Kindle a color. En total, Amazon presentó hasta cuatro nuevos lectores electrónicos, entre los que se encontraban un modelo para tomar notas, el Paperwhite, el Kindle básico filtrado previamente y el Colorsoft Signature Edition. Desgraciadamente para algunos, esto ha llevado a que Amazon abandone el que hasta ahora era el último Kindle con botones físicos.

El Kindle Oasis era un lector de libros electrónicos catalogado dentro del sector premium de esta clase de dispositivos. Un dispositivo que si bien es cierto que ya tenía unos años (el último modelo databa del año 2019), buscaba ofrecer a los usuarios una experiencia algo más elevada respecto a otros dispositivos más económicos. Según adelanta The Verge, Amazon no venderá más este modelo, poniéndole punto y final a esta saga de libros electrónicos.

Citando a la propia Amazon, el portal asegura que el inventario de Kindle Oasis ya está sentenciado a final de existencias. "Una vez el inventario actual de Kindle Oasis se agote en línea y en las tiendas, no volveremos a tener el dispositivo en stock", relatan desde la empresa. Y van más allá; el futuro pasa obligatoriamente por los dispositivos táctiles.

Adiós al Kindle con botones físicos

El Kindle Oasis original data del año 2016, y de nuevo se ofertó como un lector electrónico de alta gama para los más puristas de este tipo de productos. La clave estaba en sus botones físicos, que servían para pasar las páginas y para aportar un diseño con mayor espacio en el lateral para así sostenerlo de forma más fácil con una mano.

Llegaron dos revisiones: en 2017 y en 2019, siendo esta la última de ellas. El dispositivo se podía comprar en varias versiones de 8 GB y 32 GB, con WiFi o conectividad móvil. Algunas de sus bondades incluían una pantalla Paperwhite de 7 pulgadas con diseño en 300 ppp y resistencia al agua IPX8, para poder leer libros en la piscina o en la bañera. Incluso podía soportar inmersiones esporádicas.

Último Kindle Oasis. Amazon Omicrono

Pero como bien han mostrado los otros Kindle presentados en los últimos años, las pantallas de los e-readers han acabado siendo táctiles. Y Amazon no se corta a la hora de lanzar un mensaje claro. "Hoy en día, todos nuestros dispositivos son táctiles, que es lo que nuestros clientes aceptan". No hay duda; no volverá a salir, al menos salvo sorpresa, un Kindle que tenga botones físicos al mercado.

Así, la opción Paperwhite de Amazon se posiciona en el escalafón más premium de Amazon y la propia compañía reafirma su total y absoluta devoción por las experiencias puramente táctiles. Este movimiento sentencia a los compradores acostumbrados a botones físicos, que esperaban renovar a un dispositivo que también los tuviera. Nada de eso.

A todo esto hay que sumarle que la gama premium de Kindle de Amazon queda completamente modificada. Los adeptos de los libros electrónicos de Amazon que quieran seguir dentro del ecosistema de la compañía y que quieran optar por las opciones más caras tendrán dos opciones: hacerse con el Kindle Scribe de 429 euros en su versión de 64 GB o ahorrar y comprar el nuevo Kindle Colorsoft Signature Edition con pantalla a color por 299 euros.