Este es el almacenamiento que necesitarás en el iPhone para integrar las funciones de Apple Intelligence

Apple se acerca al debut definitivo de su inteligencia artificial el despliegue de Apple Intelligence en los iPhone. Su suite de funciones de inteligencia artificial supondrá el estreno de la nueva Siri, más intuitiva. Dichas funciones no estarán disponibles para muchos usuarios hasta iOS 18.1, un software que se lanzará el próximo mes de octubre y que no estará disponible en España hasta dentro de un tiempo. Esta semana la empresa ha confirmado que el año que viene será clave para la expansión de Apple Intelligence a nuevos idiomas y territorios. También ha dado un detalle clave para los que ya estén preparando su smartphone para esta revolución.

Herramientas de escritura, limpieza de fotografías, búsqueda de fotos con una simple descripción, resúmenes de notificaciones o selección de correos prioritarios, estas son algunas de las funciones que aterrizarán en breve en los móviles más modernos de la marca. Pero para recibirlas, habrá que tener espacio suficiente en el teléfono.

Apple aún no ha revelado los requisitos de almacenamiento necesarios para usar las funciones de Apple Intelligence en los ordenadores Mac que recibirán la actualización. Sí lo ha hecho con los iPhone, los detalles se compartieron en la última actualización de iOS 18.1 Developer Beta 5.

iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max Laura Mateo Omicrono

En esta publicación de soporte, el fabricante de iPhone ha reiterado algo que ya se sabía: "Apple Intelligence está disponible en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max, todos los modelos de iPhone 16 y los modelos de iPad y Mac con M1 y posteriores.

"Los dispositivos iPhone necesitan 4 GB de almacenamiento", añade la nota. Aunque en principio no debería haber problemas, es posible que aquellos con versiones básicas con solo 128 GB que ya hayan consumido un espacio considerable con fotos puedan tener que hacer hueco a esta actualización.

La nueva Siri, potenciada con Apple Intelligence. Apple Omicrono

El iPhone 15 Pro Max, por ejemplo, no cuenta con la versión de 128 GB y pasa a 256 GB directamente, pero en el resto de modelos, como el iPhone 16 estándar supone un aumento de precio, que muchos consumidores podrían no estar dispuestos a pagar. No obstante, siempre se puede recurrir a la nube de la empresa, iCloud donde guardar fotos y vídeos, servicio por el que Apple subió los precios el año pasado.

Otro de los requisitos es la memoria RAM, la encargada de soportar los datos de los programas que están en funcionamiento, por lo que si hay mucha actividad en el teléfono, necesitará tener más potencia. Apple ha fijado el mínimo en 8 GB, la cifra que lucen todos los modelos mencionados como compatibles por la empresa.