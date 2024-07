Adiós al aire acondicionado: Alcampo tiene un climatizador fácil de usar y transportable por menos de 60 euros

Algunas zonas de España están sufriendo las consecuencias del verano tórrido que estamos viviendo. Existen alternativas al aire acondicionado, como este climatizador eficiente de tan solo 12 euros o el revolucionario dispositivo que gasta un 80% menos de energía. Alcampo acaba de dejar de oferta su climatizador evaporativo, haciendo que cueste menos de 60 euros.

Estamos ante un climatizador evaporativo de 65 W con un depósito de 7 litros, perfecto para enfriar el aire del ambiente y combatir fenómenos como el terral del sur. No solo eso, cuenta con un práctico temporizador fácil de usar. Ahora mismo, Alcampo tiene este climatizador a tan solo 59,90 euros.

El dispositivo en cuestión tiene reviews claramente positivas, que certifican su buen funcionamiento y si alta calidad. Además es tremendamente sencillo de usar, ya que dispone de un muy útil panel de control superior que permite controlar la potencia y las funciones mismas de este climatizador.

El climatizador de Alcampo

Lo cierto es que este climatizador evaporativo es muy sencillo en lo que a características refiere. Por ejemplo, monta un modo de oscilación que reparte suavemente el aire frío por la estancia y tres niveles de velocidad, controlables en todo momento por el panel superior. Está pensado para estancias de al menos 20 metros cuadrados.

El modelo Qilive Q.6919 destaca por ser muy silencioso (solo 55 decibelios de ruido, nada más) y por su facilidad de mantenimiento, ya que el depósito de 7 litros es completamente extraíble. Por otro lado, el dispositivo incluye un práctico mando a distancia, que evitará al usuario tener que levantarse para ajustar la velocidad.

Climatizador de Alcampo. Alcampo Omicrono

Cabe destacar que el climatizador dispone en su parte superior de una pequeña pantalla LED con fondo negro que muestra la temperatura del ambiente y aspectos como el modo de velocidad en el que se encuentra, la capacidad del propio tanque de 7 litros, etcétera. Basta con echar un vistazo para saber cómo está rindiendo en el momento.

Lógicamente, este climatizador no es en absoluto inteligente, y no monta ningún tipo de conectividad WiFi o nada por el estilo. Lo compensa, eso sí, con cuatro ruedas para que transportarlo por la casa sea cuestión de coser y cantar. Por otro lado no es especialmente voluminoso, lo que sin duda facilita el proceso de llevarlo por el hogar sin problema alguno.

Esta es quizás una de las soluciones más recomendables y más baratas para evitar que el calor se adueñe de tu casa. Es importante ser rápido a la hora de comprarlo, ya que este tipo de productos rebajados suelen ser susceptibles de agotarse en cuestión de horas, máxime a este precio tan competitivo.