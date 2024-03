Así es el nuevo secador de pelo de Dyson: ajusta el calor según lo acercas al pelo y recuerda tus preferencias

Los secadores de Dyson son de los productos más aclamados de esta marca reconocida internacionalmente por su innovación tecnológica. La gama de secadores profesionales Supersonic lleva 8 años revolucionando el mercado del estilismo. La empresa lanzó a principios de año el Supersonic R, un producto con una estética rompedora y orientado a estilistas profesionales. Ahora presenta un modelo pensado para el hogar y cargado de tecnología para que el secador cuide de la salud de tu pelo y piel, que llegará a España en verano.

El Supersonic Nural es un modelo compacto, del estilo de Dyson, que deja ver su interior en una carcasa transparente y con una combinación de colores llamativa. Se trata de un modelo que analiza constantemente como el usuario lo está usando para aplicar funciones más inteligentes.

Sabe cuándo has parado de secarte el pelo o cuándo estás acercando demasiado el secador a la cabeza para no quemar el pelo, entre otras opciones. Dyson pone este secador a la venta este verano por 499 euros, aún no hay una fecha exacta para su llegada a las tiendas. Además de los cinco accesorios que lo acompañan en la caja, se podrá combinar con otros de forma independiente.

Protección del calor

La función principal de este secador es su nuevo modo de protección del cuero cabelludo, Scalp Protect. Este sistema se basa en una serie de sensores que detectan automáticamente cuando el dispositivo se está aplicando cerca de la cabeza para aplicar menos calor sobre la piel.

El calor se reduce inmediatamente a los 55 grados centígrados, la temperatura que la investigación de Dyson ha estimado óptima para el confort del cuero cabelludo, sin afectar a la velocidad con la que se seca el pelo. El sistema proyecta un haz infrarrojo invisible que mide la distancia entre la máquina y el cabello.

Secador de pelo Dyson Supersonic Nural Dyson Omicrono

Estos sensores también prometen realzar el brillo, evitando los daños que provoca el exceso de calor en el pelo. El cambio de intensidad se puede percibir, no solo por la temperatura, sino por el semáforo LED que integra el dispositivo. La luz cambia de amarillo a naranja y rojo según el calor aumenta.

El secador Supersonic Nural también cuenta con un acelerómetro sensible al movimiento. Entre pasada y pasada, es capaz de desactivar automáticamente el calefactor, reduciendo el flujo de aire y el ruido. Incluso apagarse cuando se deja encima de una repisa.

Más personalización

No es la única función inteligente que ha desarrollado la compañía. Dyson asegura que su nuevo secador puede aprender de las rutinas de cada cliente. Dependiendo de qué accesorio se esté usando, el secador registra las preferencias en cuando al calor y flujo de aire para aplicarlos automáticamente. De esta forma, si en la misma casa hay una persona con el pelo rizado que usa el difusor y otra con el pelo liso que utiliza la boquilla más fina, el secador sabrá cómo se peina cada usuario.

Nuevo secador de pelo Dyson Supersonic Nural Dyson

Entre los accesorios que incluye este secador está un nuevo difusor, diseñado para todo tipo de ondas o rizos. El nuevo difusor Wave+Curl puede definir y dar forma a los patrones naturales del cabello de dos maneras. En primer ludar, con el modo Dome la forma de cúpula del accesorio aleja el flujo de aire del cuero cabelludo para conseguir ondas más suaves y alargadas, con puntas redondeadas.

En segundo lugar, el modo Diffuse, el accesorio con púas introduce el aire en las raíces para conseguir rizos y bucles definidos y voluminosos. También integra un peine de puas anchas, otra boquilla para cuero cabelludo sensible y un accesorio para cabellos encrespados.