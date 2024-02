He probado el televisor más alucinante de LG: una enorme MicroLED no apto para todas las carteras

Si algo caracteriza a las mejoras tecnológicas es que antes de que llegue al hogar del consumidor, suele aparecer en los grandes establecimientos (no como producto de venta, sino como atractivo para los clientes). Sucede, por ejemplo, con los televisores microLED. Encontrarlos en una vivienda era misión imposible, teniendo en cuenta su descomunal tamaño. No obstante, el uso de esta tecnología ya resulta compatible con modelos más pequeños, como demuestran los últimos lanzamientos de LG.

La compañía surcoreana presentó en ISE 2023 una gigantesca pantalla de 272 pulgadas con tecnología microLED. A decir verdad, un gran número de asistentes se detenían ante la misma para inmortalizar semejante recuerdo. Pero lo cierto es que pocos —por no decir ninguno— parecían convencidos de que un televisor de este tamaño tuviera espacio disponible en la pared de su casa.

En la nueva edición de esta feria, que se ha celebrado estos días en la Fira de Barcelona Gran Vía, LG ha presentado el nuevo modelo LSAL006, una televisión microLED de 118 pulgadas. Aunque hablar de dinero suele ser de mala educación, para que el lector de EL ESPAÑOL-Omicrono se haga una idea, los potenciales clientes van desde deportistas de élite hasta grandes empresarios.

De hecho, comprarlo directamente es imposible. El interesado rellena un formulario, y es la propia compañía la que se pone en contacto con éste para completar la compra y la instalación del televisor (que tiene una duración estimada de unas dos horas). Un coste de precio y de montaje que no son para menos para un televisor 4K de estas dimensiones y que, más allá de los tecnicismos, ofrece una sensación de inmersión total.

Imagen procesada con IA

El nuevo modelo LSAL006 utiliza los millones de luces LED del tamaño de un micrómetro con las que cuenta para ofrecer una imagen de una vitalidad excepcional. Los píxeles autoluminiscentes también ofrecen un ángulo visión más amplio. De esta forma, incluso desde el lateral de la pantalla se puede apreciar el color original.

El angulo de visión es más amplio debido a la tecnología Micro LED. P.G.S. Omicrono

Como no podía ser de otra manera, este televisor incluye el procesador más potente de LG, el Alpha 9 Gen6. A nivel práctico, esto se traduce en que la imagen consiga un negro más puro. Aunque pueda parecer una nimiedad, lo cierto es que no se trata de una preocupación exclusiva de esta marca —que, de hecho, ha mejorado este aspecto en anteriores modelos—, pues el estar viendo una película o una serie y que no se perciba la ausencia de color termina dejando un mal sabor de boca en el usuario.

Tal y como quedó demostrado en 2023, la inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse. En el caso de los televisores, LG ha tratado de incorporarla a través del propio procesador con dos utilidades distintas. Por un lado, reduciendo el ruido que puedan llegar a tener algunas imágenes; y por otro, con un escalado de imagen a 4K.

El nuevo modelo LSAL006 junto con el mando del televisor. P.G.S. Omicrono

Este sistema de procesamiento permite escalar la resolución para que no importe el tipo de contenido que se esté proyectando en el televisor. Aunque no sorprenderá a nadie el hecho de que en un evento de la magnitud del ISE las imágenes seleccionadas están grabadas en una muy buena calidad, por lo que resulta prácticamente imposible hasta qué punto la IA permite ver cualquier imagen en la mejor calidad posible.

Con dos altavoces integrados

Teniendo en cuenta la anchura de la pantalla, resulta impensable que cuente con hasta cuatro entradas HDMI 2.1. Esta característica es de gran utilidad para quien desee tener conectado varios dispositivos a la vez, ya que mover el televisor para sustituir entre un cable y otro no parece una muy buena idea siendo una pantalla de unos 300 centímetros de largo.

Este televisor permite llevar el cine a casa. P.G.S. Omicrono

El LG LSAL006 dispone de dos altavoces integrados de 50 vatios cada uno. Aunque siempre existe la posibilidad de complementar la experiencia con una barra de sonido, ya que el televisor es compatible con altavoces inalámbricos. Al igual que sucede con el escalado de imagen, valorar la calidad del sonido en un espacio con un tránsito constante de personas se hace prácticamente imposible.

Para ello, será necesario comprobarlo en un lugar más privilegiado. No sólo porque se puede escuchar con mayor nitidez, sino porque haya podido encontrar un hueco en el que instalar este impresionante televisor.

