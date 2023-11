Dos altavoces con Alexa por menos de 40 euros: así es la oferta de Amazon previa al Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina en España. El próximo 24 de noviembre será oficialmente el día en el que las ofertas más importantes aterricen en nuestro país, y firmas como Amazon ya se están anticipando a ello con ciertas ofertas. Una de las más buenas incluye la compra de dos Amazon Echo Pop por menos de 40 euros.

Sí, como lo oyes. Comprando dos Echo Pop añadiéndolos a la cesta y aplicando un código, nos llevaremos uno básicamente gratis y pagando apenas 39,98 euros. Eso sí, de color Antracita, o lo que es lo mismo, el color negro. Esto es debido a que es el modelo más económico de los cuatro disponibles, siendo esa la única limitación de la oferta.

Y no es la única oferta. Lo mismo ocurre con otros Amazon Echo, como el Show 5; comprando dos Show 5 de 3ª generación, solo pagamos uno por 107 euros. Es decir, uno sale gratis. Sigue el mismo patrón; a la hora de ponerlo en la cesta, hay que aplicar un código. Detallamos el procedimiento en los siguientes pasos.

Compra dos, llévate uno

Sin duda alguna, la oferta estrella es la del Echo Pop, ya que es la más económica. De hecho, el precio recomendado de este dispositivo es de 54,99 euros. Por ende, nos estamos llevando a casa uno gratis y encima a un precio rebajado. Afortunadamente, los pasos a seguir son mínimos para hacerse con esta oferta.

Y es que a la hora de comprarlo, simplemente hay que añadir dos Echo Pop (de nuevo, color Antracita) a la cesta. Una vez hecho esto, hay que aplicar el código ECHOPOP para que se aplique el descuento. Hemos probado con otros colores y no se puede; tendrás que conformarte con el negro. El precio final a pagar con la oferta es de 39,98 euros.

El Amazon Echo Pop. Nacho Castañón Omicrono

Lo mismo se aplica al Echo Sho 5. Si bien aquí no parece haber una limitación de color, hay que añadir dos Echo Show 5 a la cesta y aplicar, en este caso, el código ECHOSHOW5, tal cual se escribe (sin coma). Aplicando el código, se establece la oferta previa al Black Friday. En este caso, el precio final a pagar será de 107,98 euros.

Hay que aclarar que pese a ser una oferta tremendamente accesible, se siguen aplicando condiciones. Por ejemplo, en el caso de los dos Echo Pop, solo se permite un pack de 2 unidades por cliente. O lo que es lo mismo, no podremos comprar varios pares de Echo Pop. Esta oferta no se aplica a compras realizadas por Warehouse o vendedores de terceros. Además, no es posible revender o combinar esta oferta de ninguna forma.

