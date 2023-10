El último bombazo de Alcampo: un televisor de gran calidad y diseño por menos de 110 euros

Afortunadamente, hoy en día comprar un televisor es increíblemente económico, al menos en España. Estos dispositivos se han abaratado enormemente en los últimos años, llegando incluso a costar unos pocos cientos de euros en muchos casos. Alcampo tiene un modelo muy concreto que es ideal para los que quieren una tele pequeña en su cocina o en su dormitorio.

Hablamos de este modelo Qilive de 32 pulgadas, que tiene un precio de derribo en la cadena de supermercados española. Y es que este televisor de pequeño formato cuesta nada menos que 109 euros, integrado dentro del folleto de ofertas de la firma. Apenas 110 euros por un televisor es un coste difícil de resistir.

Este televisor, que usualmente ronda los 150 euros en otros comercios, no cuenta con unas características especialmente abrumadoras, aunque no las necesita. Tiene lo justo y necesario para ser útil, y aunque no dispone de Smart TV, se le puede acoplar un dispositivo al estilo Chromecast a través de su conexión HDMI.

Un televisor baratísimo

Este es un televisor de 32 pulgadas con resolución HD, es decir, 1.366 x 768 píxeles. Una resolución por debajo del Full HD pero que en estos tamaños de pantalla no se nota demasiado. En estos segmentos de precio es esperable no encontrarnos con Smart TV, una función que está reservada a modelos un poco más caros.

Respecto a puertos, el dispositivo integra puertos HDMI, puertos USB y conectividad de Internet vía LAN y WiFi. Se apoya en dos pequeñas peanas laterales que destacan por tener un tamaño considerable, ideales para que el televisor no caiga por su propio peso. Los marcos de pantalla, si bien no son esplendorosos, sí que son lo suficientemente reducidos.

Televisor Qilive de 32 pulgadas Alcampo Omicrono

Por supuesto aprovecha el uso de TDT integrado, USB reproductor y un mando a distancia que viene incluido para manejar el dispositivo sin demasiados problemas. Junto a todo esto, nos encontramos con una clasificación energética E y una tasa de refresco bastante decente de 60 Hz. Suficiente para usar el televisor con una consola en caso de querer jugar.

Este televisor Qilive es perfecto para aquellos que quieran colgarlo en la pared de una habitación secundaria o en la cocina, ya que también tiene soporte VESA. Actualmente, Google vende dispositivos Chromecast para este tipo de televisores de baja gama, por lo que la combinación de ambos es sin duda muy recomendable.

