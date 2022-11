Este mini proyector portátil tiene 120 pulgadas y un precio rompedor en AliExpress

Aunque para algunos suene extraño, sustituir el televisor en casa por un proyector que poder llevar a otras partes es una tendencia con cada vez más fuerza en España. Esta tecnología permite trasladar fácilmente una pantalla de hasta 120 pulgadas con alta definición haya donde se vaya como ofrece este modelo en oferta en AliExpress.

[El último chollo de Lidl es un proyector muy barato para convertir tu salón en un cine]

Este mini proyector TR2 Max de la marca Wanbo se sustenta en el sistema Android para poder usarlo como televisor conectado y ver todas las plataformas de streaming como Netflix. Se conecta de forma inalámbrica y por diferentes conectores y se controla desde un mando a distancia.

AliExpress lo vende actualmente por una oferta de 186,77 euros en el modelo de 1 GB. No obstante, también está de oferta un modelo superior o acompañado de un trípode para no depender de mesas en las que colocar el mini proyector a la altura adecuada.

Mini proyector portátil

Con un diseño compacto de 110 x 135 x 165 mm, pesa solo con 0,9 kg para transportar más fácil. Así es fácil llevar de viaje la imagen que ofrece entre 40 y 120 pulgadas.

Se trata de un proyector con tecnología LCD con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. Es compatible con HDR10 para tener una mayor calidad de colores y la imagen tiene un ratio de 1.35:1. Además, se puede inclinar y apuntar al techo.

Mini proyector Wanbo AliExpress Omicrono

En la parte trasera integra cuatro tipos de conectores para unir a ordenadores o un Chromecast: un DC-IN, un HDMI, un USB y uno para auriculares y así no usar sus altavoces de 3W que dirigen el sonido en 360 grados para llegar a toda la habitación. También se puede conectar por Bluetooth 4.0 o WiFi 2,4 GHZ.

El sistema operativo se basa en Android 9.0 y con el mando a distancia se puede controlar como un televisor tradicional para navegar entre los contenidos con más comodidad.

Disponibilidad y entrega

La oferta de 186,77 euros solo incluye el proyector y no el adaptador con trípode para sostenerlo fuera de otras superficies. Además, sería el modelo con 1 GB de memoria RAM. No obstante, la diferencia de precio no es muy alta si se necesita más memoria o el trípode, con estos extras el coste sube hasta los 201,91 euros. Además, el modelo de 2GB ofrece más prestaciones en potencia y conectividad.

Mini proyector Wanbo AliExpress Omicrono

Se puede elegir entre diferentes tipos de enchufes según la zona en la que se compre, así los clientes españoles pueden escoger un enchufe compatible con las tomas de corriente europeas por el mismo precio. La entrega a domicilio se realiza en España en los siguientes 10 días de la compra con AliExpress Selection Standard que garantizan una entrega segura.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan