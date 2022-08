Sonos lanzará a final de año un subwoofer barato para complementar su barra Ray

Sonos Sub Mini. Sonos Omicrono

Sonos nos tiene acostumbrados en España al lanzamiento periódico de ciertos dispositivos, como altavoces inteligentes al menos dos veces al año. Aparatos de gran calidad que han demostrado ser la referencia en el mundillo del audio de alta calidad. No obstante, tardaremos en ver el próximo lanzamiento de la compañía.

Según recoge The Verge, Sonos ha anunciado que retrasará el producto que iba a lanzar próximamente. Si bien no ha confirmado qué tipo de dispositivo es, todo apunta a que es el Sonos Sub Mini, un pequeño subwoofer relativamente económico que se compenetraría con el resto de aparatos para cine en casa de la compañía.

La noticia la ha confirmado Erin Pategas a The Verge, explicando que decidieron "retrasar el lanzamiento de un producto anticipado del cuarto trimestre de 22 al primer trimestre fiscal de 23". Es decir, que este aparato no llegará hasta finales de año o a principios del 2023.

El altavoz de Sonos, retrasado

No ha trascendido el motivo del retraso, más allá de la explicación de que iban a retrasar el producto. Patrick Spence, CEO de Sonos, ha querido calmar las aguas asegurando en una llamada a inversores que seguirían comprometidos "con el lanzamiento de dos nuevos productos cada año".

Uno de los motivos principales, apunta The Verge, lo tenemos con Brittany Bagley, directora financiera de Sonos en aquel momento que aseguró en una llamada a los inversores que Sonos cuenta con más inventario de la cuenta, y que la Sonos Ray no ha conseguido los beneficios esperados. ¿Qué tiene que ver con el Sonos Sub Mini?

Sonos Sub Mini despiezado. FCC Omicrono

El Sub Mini, que se vislumbró en junio en los registros de la FCC, es un subwoofer para el sistema de cine en casa de la firma, que se uniría al Sonos Sub estándar que ya vende la empresa. Sonos ha culpado a la pérdida de ingresos en este tercer trimestre a las bajas ventas de televisores, y es por ello por lo que se puede entender que Sonos haya decidido retrasar el Sub Mini.

Este iba a ser un subwoofer que serviría para integrarse en la línea home theater de Sonos, y se postularía como una alternativa económica al Sonos Sub de 749 dólares ya existente. Se centraría en el diseño, y se vincularía con el resto de dispositivos del sistema como las barras de sonido de Sonos para ofrecer las frecuencias más bajas del audio.

Pese a que se había filtrado anteriormente, no se sabe nada sobre sus características técnicas o su precio exacto. Habrá que esperar a los próximos meses para comprobar si, efectivamente, Sonos se decide a lanzar esta alternativa barata para los usuarios que quieran completar su sistema de sonido en casa.

