Samsung sigue los pasos de Apple: así será su nuevo conector con imanes

Desde que Apple lanzara al mercado su tecnología MagSafe mediante imanes, algunos fabricantes en España y en el resto del mundo han seguido sus pasos. La carga magnética quizás comience a vivir su primera era dorada, y ya lo estamos viendo con soluciones como MagDart de Realme. Samsung podría ser la próxima en sumarse a esta tendencia.

Según recoge 9to5Google, se ha filtrado el que será el cargador del futuro Samsung Galaxy Watch 5, que se presentará presumiblemente junto a los nuevos Galaxy Z Flip 4 y Galaxy Z Fold 4. Este cargador de smartwatch, según las filtraciones, será magnético y usará la misma filosofía que MagSafe de Apple.

Además, este cargador tendrá una capacidad de carga rápida mejorada y una estética similar. Estas filtraciones prometen hasta un 45% de autonomía en 30 minutos, y dado que Samsung estaría comenzando a adoptar esta clase de carga magnética, podría darse el caso de que lanzara su propio estándar como hizo Realme en su día.

Carga magnética de Samsung

El cargador tendrá una base circular en la que el usuario pondrá su Galaxy Watch 5. El propio cargador tendrá un conector USB-C para su carga, y tendrá una salida de 10W. Una mejora de carga para un reloj que, según apuntan las filtraciones, tendrá una batería considerablemente mayor que la de su anterior generación, el Galaxy Watch 4.

El proceso de uso sería literalmente el mismo que MagSafe; conectar el cable USB-C a una fuente de alimentación y que la base circular se 'pegue' a la parte trasera del dispositivo. Por supuesto esta es una versión en miniatura de lo que sería un cargador MagSafe convencional de Apple, pero la filosofía sería la misma.

Galaxy Watch5 fast charger (10W) pic.twitter.com/3NeFZqxZcG — SnoopyTech (@_snoopytech_) August 1, 2022

Todo esto son filtraciones, por lo que no hay nada confirmado. No obstante, las imágenes se asemejan enormemente a renders de prensa oficiales, por lo que tiene un extra de veracidad. Aunque lógicamente este cargador no permitiría usar el reloj mientras se carga, sí que ayudaría a que colocar el reloj sobre la base sea un proceso mucho más sencillo e intuitivo.

¿Significa este cargador que Samsung comenzará a estandarizar en sus productos la carga magnética? No se sabe, pero lo cierto es que esta podría ser la punta de lanza a un nuevo estándar que Samsung podría, por ejemplo, implementar en sus futuros plegables y no quedarse atrás en la fiesta de la carga magnética. Aún con todo, Samsung no ha dado indicios de que se haya interesado por esta tecnología.

