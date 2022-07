La placa extraviada de Apple que se vende por cientos de miles de dólares: esta es su historia

Aunque ahora concibamos a Apple como una de las empresas más importantes del mundo, si no la que más, en sus inicios no fue más que una compañía como otra cualquiera que buscaba salir a flote. Su status actual ha provocado que los primeros dispositivos de la firma, de su época más rudimentaria, hoy en día puedan valer millones. Es lo que está ocurriendo con este aparato de la época de los 70 de los de Cupertino.

La compañía de subastas RR Auction está vendiendo, valga la redundancia, a subasta uno de los dispositivos más raros de la Apple primitiva. Nada menos que el 'prototipo' original del Apple-1, o lo que es lo mismo, la placa de un dispositivo "Apple Computer A". Un extraño artefacto construido en el año 1976 y que se presupone fue construido a mano por el mismísimo Steve Jobs.

Un artefacto que, según se puede ver en las imágenes, no pasa de ser una placa con electrónica básica en su estado actual. No obstante, este dispositivo fue construido por un motivo: impresionar a tiendas como The Byte Shop en California para mostrar de qué era capaz el Apple 1 de la temprana compañía.

Los albores de Apple

Primero, un poco de historia. En la década de los 70, la informática estaba avanzando a pasos absolutamente agigantados, y en esa carrera por ver quién se podía establecer en el mercado la invención del microchip había jugado un papel vital. La idea era simple: convertir los gigantescos ordenadores que llenaban habitaciones de universidades en pequeños dispositivos o "mini ordenadores", para dar paso al ordenador personal.

Aquí entra en juego una historia conocida por muchos: Steve Jobs y Steve Wozniak, los jóvenes que dieron lugar a una Apple increíblemente diminuta comparada con lo que es ahora. En esa época Apple no era más que una compañía que se estaba gestando en un garaje de California, y buscaban ofrecer sus microordenadores Apple a aficionados de la informática como base para que armaran los suyos propios.

Placa subastada. RR Auction Omicrono

Todo comienza cuando Jobs se encuentra con Paul Terrel, propietario de The Byte Shop en Mountain View, California. Buscaba venderle sus kits a menos de 40 dólares la unidad, y para ello, tanto Jobs como Wozniak ensamblaron un prototipo de ordenador para mostrar de qué era capaz el Apple 1.

La placa fue soldada por Wozniak y ensamblada tanto por este como por Kobs. El hecho de que el ensamblaje de este microordenador fuera tan simple impresionó sobremanera a Terrell, que pidió 50 computadoras completamente ensambladas, dándole a Apple 666 dólares.

¿Y este artefacto?

Este prototipo, que sirvió para impresionar a Terrell, cumplió su objetivo y quedó en manos de Jobs. Posteriormente, Jobs lo mantuvo entre sus pertenencias sin demasiado énfasis hasta que este acabó en manos de su propietario actual.

Prototipo original ensamblado por Steve Jobs. RR Auction Omicrono

Pero ¿qué lo hace especial? Este prototipo es muy distinto a lo que se vio posteriormente con los Apple 1. Otra peculiaridad es que mientras que los Apple 1 usaban condensadores Big Blue en su modelo de producción, este prototipo tiene 3 condensadores Sprague Atom naranjas.

A esto se le añade que la placa no solo tiene un tratamiento claro de las manos de Wozniak y su proceso de soldadura, sino que además el prototipo tiene inscritas las palabras "Apple Computer A, © 76". Los modelos de producción tenían puesto "Apple Computer 1, Palo Alto, Ca., Copyright 1976". Esto no hace más que añadir valor al aparato.

Fotografía tomada por Terrell en 1976 que prueba que es la misma placa. RR Auction Omicrono

La placa en sí está dañada, presumiblemente por la presión en su parte superior derecha. La pieza que falta se habría descartado, por lo que se vende la placa sola, sin la parte que falta. Eso sí, a modo anecdótico, RR Auction asegura que la ya mencionada técnica de soldadura que Wozniak usaba es palpable en la placa, haciendo uso de una técnica a "tres manos". Alambre en una mano, soldador en la otra y soldadura en la boca.

La autenticidad de la placa ha sido posible gracias a Corey Cohen, experto en el Apple 1 que ha podido determinar que esta es la misma que apareció en las fotos que el propio Terrel realizó en 1976, mostrando su uso y que se pudieron ver por primera vez en la revista Time. Es por ello que el dispositivo está a la venta a subasta. El bloque de subastas se extenderá hasta el día 18 de agosto de este año, y la subasta inicial comenzará en 278.000 dólares.

