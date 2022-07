Llega el Nothing phone (1), el móvil transparente de 470 euros para retar a lo mejor que tiene Apple

Nothing phone (1) Nothing Omicrono

Llegó el día. Nothing, la compañía cofundada por Carl Pei ha presentado el phone (1), su primer smartphone y el que será la piedra angular de su ansiado ecosistema. El teléfono, que llegará a España el 21 de julio de la mano de El Corte Inglés, Fnac, Amazon o PcComponentes desde 469 euros, aspira con generar un revuelo en el sector para "que la tecnología vuelva a inspirar a los usuarios".

[El Nothing phone (1) consigue una lista de espera en preventa de 100.000 personas en 2 días]

Lo más llamativo del Nothing phone (1) es, sin lugar a dudas, su diseño. En una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono, Pei explicaba que uno de los rasgos diferenciales e irrenunciables de la compañía era que sus productos fuesen reconocibles a dos metros de distancia sin que hubiese logo alguno, y el phone (1) claramente lo cumple.

La trasera del móvil con la llamativa interfaz lumínica Glyph era de los pocos detalles que se habían confirmado. Sin embargo, Nothing ha detallado hoy el resto de especificaciones el teléfono, su rendimiento o su precio, aunque dejando claro que la experiencia está por encima de las características.

Entre los argumentos con los que el Nothing phone (1) llega el mercado están una cámara dual de 50 megapíxeles, un procesador Snapdragon 778G+ adecuado por Qualcomm expresamente, una pantalla OLED de 120 Hz y gran tamaño o un sistema operativo bajo Nothing OS.

Un diseño rompedor

La ambición del phone (1) es ser un icono, no sólo busca ser un teléfono llamativo y diferenciador, sino que su diseño trasciende a lo que se ve en la superficie. Presenta una trasera transparente lo que implica el reto de que todos los componentes (más de 400) han de estar ordenados, estructurados y bien montados de cara a que sea, además, estético.

Con la idea de que además sea duradero, cuenta con el sistema de protección Gorilla Glass 5 de doble cara, unos biseles simétricos, marco de aluminio reciclado y componentes plásticos también reciclados al 50%. Busca aunar innovación y sostenibilidad, quizá por eso no encontraremos cargador en la caja, como sucede en la mayoría de gamas altas.

Nothing phone (1) Nothing Omicrono

Es un móvil de grandes dimensiones, con una pantalla de 6,55 pulgadas agujereada en la esquina superior izquierda. Se trata de un panel OLED con tasa de refresco de 120 Hz y con certificación HDR10+, así como dispone de un sistema adaptativo tanto de color como de fluidez, lo que permite ajustar la autonomía.

Sin embargo, lo más llamativo del diseño es su interfaz lumínica Glyph, un concepto nunca antes visto en el mercado. Se trata de un juego de 900 luces LED que permiten saber quién llama, indica las notificaciones, el estado de la batería o si está cargando otro dispositivo como los ear (1). Estas luces además pueden usarse a modo de flash cuando se está utilizando la cámara, una forma de subir el nivel en las fotografías o tomas de vídeo.

Potencia y cámaras

Algo que defienden desde Nothing es que tener más y mejores componentes no aseguran una experiencia mejor de usuario. El ejemplo más claro es que para su primer móvil, apuestan por un Snapdragon 778G+, un chip menos ambicioso que los topes de gama de Qualcomm, pero que la compañía norteamericana ha ajustado específicamente para ellos. De este modo, Nothing asegura que se puede tener una gran experiencia, sin sobrecalentarse y sin tener que renunciar a nada.

El chip permite carga inalámbrica, así como carga inversa. Cuenta además con carga rápida de 33W. No es la más rápida del mercado, pero suficiente para tener un chute de energía en los momentos más necesarios prometiendo un 50% de carga en 30 minutos. Eso sí, pese a su gran tamaño la capacidad de la batería no es enorme —lo que facilita su peso y manejo—. El phone (1) cuenta con 4.500 mAh de capacidad, con lo que la eficiencia del chip será clave para salvar una autonomía que prometen de 18 horas de uso.

Carl Pei, CEO de Nothing grabando con el phone (1) Nothing Omicrono

Del mismo modo que más no es mejor, Nothing ha decidido montar dos cámaras en su phone (1). "Es hora de olvidar que tener más cámaras signifique que las fotos y los vídeos sean de mejor calidad". Es por ello por lo que monta dos sensores de 50 megapíxeles con los que promete un gran rendimiento.

La cámara principal está potenciada por el buque insignia Sony IMX766. Una apertura amplia de ƒ/1.8, la estabilización de imagen dual y los videos en color de 10 bits, "ofrecen todo lo que el usuario necesita para capturar un contenido excepcionalmente estable, realista y detallado". Por otro lado, incorpora tratamiento de imagen con funciones inteligentes, así como el modo noche y la detección de escenas, se adaptan para conseguir una configuración perfecta y obtener resultados brillantes.

Ecosistema y experiencia

Otra de las máximas de Pei es tener un producto del que estén orgullosos de usar y de recomendar a sus amigos y familiares. Es por ello por lo que han apostado por su propia capa de Android, Nothing OS que prometen más limpia y fluida que ninguna otra del mercado. "Sin bloatware, solo pura velocidad y una experiencia de usuario fluida. El hardware y el software hablan un único lenguaje visual, con widgets, fuentes, sonidos y fondos de pantalla personalizados, todo diseñado in-house".

Nothing phone (1) y ear (1) Nothing Omicrono

Este diseño personalizado al extremo es el punto de partida de un ecosistema que pretende aunar al máximo de dispositivos conectados posible, sin importar que sea de Nothing. Tanto es así que las puertas o el aire acondicionado de los Tesla se podrán gestionar directamente del teléfono, sin necesidad de una aplicación específica. Nothing promete que irán llegando más marcas de terceros en las próximas semanas.

En esta integración entre dispositivos conectados es clave el software y la gestión inteligente del uso que hace el usuario del móvil. Aprende qué aplicaciones son las más usadas y cuando para cargar más rápido y que las otras puedan ahorrar batería.

Precio y disponibilidad

El Nothing phone (1) comenzará a llegar al mercado el próximo 21 de julio a las 8 de la mañana, y lo hará en tres versiones y dos colores (negro y blanco). Las tres configuraciones son:

8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento - 469 euros (sólo en negro)

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento - 499 euros

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento - 549 euros

Aunque el móvil estará disponible en la web de Nothing, en España se han aliado con amazon.es, El Corte Inglés, Fnac, MásMóvil, PcComponentes y Wow Concept.

