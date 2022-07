Vuelve el chollo de Xiaomi en Lidl: un televisor por menos de 220 euros

Lidl es una cadena de supermercados que apuesta fuerte por productos de electrónica. De hecho, ese es uno de los puntos fuertes del establecimiento, uno de los más populares en España. En su catálogo se pueden encontrar productos tecnológicos de todo tipo, incluidos de fabricantes importantes como Xiaomi y su 'chromecast' o uno de sus televisores, que se puede encontrar a precio de chollo.

No se trata realmente de una oferta nueva, ya que Lidl ya puso a precio de derribo un televisor de Xiaomi meses atrás. Debido a su éxito, la cadena de supermercados ha vuelto a traer dicho chollo a su tienda online. Concretamente, se puede encontrar el televisor Mi TV P1 de 32 pulgadas a un precio de 219,99 euros, lo que supone una interesante rebaja teniendo en cuenta que su coste original es de 289 euros.

Esta oferta está tan sólo disponible en la tienda online de Lidl, de hecho, así lo refleja la compañía en la página de producto. El televisor Mi TV P1 de Xiaomi destaca por ofrecer un sistema de Android TV para poder acceder a diferentes juegos y aplicaciones, como Netflix o HBO Max, y compatibilidad para usar el Asistente de Google.

Resolución 4K

La serie Mi TV P1 ofrece un mando a distancia completo con un botón para el control de voz y una pantalla de 32 pulgadas con una alta calidad de imagen gracias a la tecnología de resolución 4K, Dolby Vision, HDR10+ y la compatibilidad con MEMC.

Un modelo de televisor que cuenta con un diseño elegante sin biseles, además de dos altavoces estéreo para un sonido nítido Dolby Audio y soporte DTS-HD. Entre otros detalles, también tiene integrado 'Chromecast' para enviar contenido del móvil al televisor.

Fotomontaje con el televisor de Xiaomi. Manuel Fernández Omicrono

Las aplicaciones de Netflix, Amazon Prime Video y YouTube vienen preinstaladas, pero el usuario puede descargarse otras como Disney+ o Twitch. Además, el Xiaomi Mi TV P1 integra una memoria RAM de 1,5 GB y una ROM (memoria interna) de 8 GB. También dispone de conexión Bluetooth 5.0 y WiFi.

A la hora de conectar consolas o un ordenador, el Mi TV P1 de Xiaomi llega con una salida HDMI ARC, dos puertos HDMI estándar y dos salidas USB 2.0; además de poder conectar unos auriculares, un cable Ethernet para internet o WLAN, entre otros. El televisor está fabricado en vidrio y plástico, y Lidl apunta a que no se incluye decoración.

Con garantía

El chollo de Xiaomi en Lidl tan sólo se puede encontrar en la tienda online del supermercado, lo que quiere decir que al precio del producto hay que sumarle 3,99 euros de gastos de envío, independientemente de si la cesta tiene más productos o no.

Eso sí, el televisor de Xiaomi cuenta con una garantía de tres años y, en caso de que no cumpla las expectativas o llegue defectuoso, se puede devolver sin ningún tipo de coste adicional. Si estás pensado en comprar una TV para tu cuarto, no dejes pasar este chollo, ya que puede que luego no esté activado.

