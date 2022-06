Los nuevos 'Airpods' del Lidl: de marca, compactos y a un precio irresistible

Con la llegada del verano a España, llegan las ofertas en gadgets de todo tipo, y eso incluye el audio. Los auriculares inalámbricos se han vuelto increíblemente populares en los últimos años, haciéndose cada vez más y más accesibles para los usuarios. Lidl está vendiendo unos auriculares Bluetooth tipo AirPods baratísimos, ideales para llevártelos a la playa o de viaje.

Más concretamente, Lidl está vendiendo los Philips 2000 Series TA2236, auriculares muy compactos y que llegan en 4 colores: verde, negro, rosa y blanco. Normalmente cuestan 49,99 euros en la tienda de Lidl, pero ahora están rebajados quedándose en 39,99 euros. Por supuesto, desde la tienda online de la cadena de supermercados puedes escoger el color antes de adquirirlos.

Destacan por su estuche de carga "superpequeño" y por su protección al agua IPX4, permitiéndoles soportar salpicaduras y sudor, así como la lluvia. Además, integran controles para manejar el multimedia, un sistema de emparejamiento rápido y micrófono integrado para llamadas. Unas llamadas que además puedes realizar en modo mono, con tan solo un auricular.

Auriculares ultra compactos

Estos auriculares montan unos drivers de 12 milímetros, y tienen una impedancia de 28 ohmios. Su sensibilidad es de 104 decibelios, y tienen un rango de frecuencia de entre 20 a 20.000 hercios. Solo tienen un micrófono en cada auricular para las llamadas, y su mayor baza es la versatilidad. Y no es para menos; tan solo pesan 36 gramos.

De hecho, sus medidas son impresionantes: 4,57 x 5,96 x 2,89 centímetros y con una batería combinada con el estuche de hasta 12 horas de reproducción de contenido adicionales y sin él, de 6 horas. El estuche tiene una capacidad de 350 mAh, mientras que cada auricular tiene 55 mAh de capacidad. Tienen carga rápida, ya que 15 minutos de carga da para una hora de reproducción, aunque la carga completa tarda 2 horas vía USB-C.

Por último, estos auriculares no son in-ear, por lo que no se meten dentro del oído. Se colocan en el oído externo, lo que es ideal para la gente que no quiere sentir los conductos auditivos taponados. Eso, lógicamente, repercute en el hecho de que no tiene cancelación de ruido activa, por lo que el usuario no podrá aislarse gracias a estos auriculares.

