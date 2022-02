Se filtran unos extraños auriculares de Sony con un diseño radicalmente distinto

Que los AirPods de Apple hayan sido los auriculares inalámbricos más populares entre los usuarios de España y del resto del mundo tiene sus consecuencias. Una de ellas es que la competencia de Apple siempre intenta imitar el icónico diseño de los AirPods de una manera u otra, aunque sea en el mismo concepto básico. Los nuevos auriculares de Sony que se han filtrado en imágenes de prensa rompen completamente con esto.

Según adelanta Android Authority, se han filtrado imágenes de unos auriculares inalámbricos de Sony, aparentemente dedicados al sector del audio de gama alta de la compañía japonesa. Lo extraño es que además de no parecerse en absolutamente nada a los AirPods, estos misteriosos auriculares tienen un diseño muy extraño, que no se había visto antes en el catálogo de productos de Sony.

Y lo más raro de todo es que estos auriculares no pertenecerían a la misma gama de auriculares de los WF-1000XM4, los tope de línea que destacan por tener una cancelación de ruido activa increíble. Por ende, el misterio que rodea a estos auriculares es ciertamente importante.

Nuevos auriculares de Sony

Estos nuevos auriculares se llamarían Sony Linkbuds o WF-L900 y destacarían principalmente por tener un diseño radicalmente dsitinto a lo que estábamos acostumbrados. Es más que probable que esta filtración sea real, ya que además de que estos renders parecen de prensa, es una filtración muy similar a la de los WF-1000XM4 del año pasado y que resultaron ser ciertas.

Sony Linkbuds Sony Omicrono

Los auriculares están divididos en dos circunferencias, una esfera principal y un 'anillo' unido a su parte lateral. A diferencia de los AirPods Pro de Apple, el altavoz de los auriculares no se mete dentro del canal auditivo, sino que se pondría justo en la entrada del mismo. No se sabe por qué esta segunda circunferencia, que alberga el altavoz de estos Linkbuds, tiene un agujero abierto. No se sabe cómo afectará ese agujero a la cancelación de ruido.

Se vislumbran unos micrófonos para cancelación de ruido, unas pequeñas anillas para acomodar el auricular a la oreja y otros añadidos, como sensores y pines para la carga de estos auriculares en su estuche. Un estuche que también se ha filtrado y que hace que estos auriculares se vean todavía más raros de lo que ya son.

Mucho misterio alrededor

Auriculares de Sony. Sony Omicrono

Aunque se han filtrado prácticamente en su totalidad en el aspecto exterior, el resto de características son todo un misterio. No obstante, el hecho de que existan estos renders da a entender de que el producto está muy cerca de presentarse oficialmente. Sin embargo, no se sabe ni a qué precio, ni qué características tendrá, y mucho menos en qué gama se enmarcarán.

Desde hace unos años, Sony ha querido distanciarse de la fórmula de los AirPods que numerosos fabricantes han estado copiando en los últimos tiempos. Sin embargo, estos auriculares rompen incluso con lo que la propia Sony había estado haciendo anteriormente. Por lo tanto, solo queda esperar a ver qué nuevas sorpresas depara la firma japonesa.

