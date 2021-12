Reencle, el cubo que convierte tu basura en compost para tus plantas

Cada vez son más las personas que en España apuestan por una cocina sostenible y sana en la que ellos mismos desde sus casas han visto crecer parte de los ingredientes. El uso de compostaje para nutrir ese pequeño huerto casero puede ser de gran ayuda y mucho más si se cuenta con máquinas como Reencle que facilitan obtener esa mezcla de residuos orgánicos.

Las familias empiezan a ser conscientes de la cantidad de residuos que desechan a diario y que podrían servir como nutrientes para dar vida a nuevos alimentos. De esta forma, se crea una economía circular más sostenible para el medioambiente.

No obstante, hacer compost no es una tarea sencilla, requiere mucha dedicación y tiempo que no se suele tener. Por eso han creado Reencle, un dispositivo pensado, que ronda los 300 euros en Indiegogo, para depositar la basura orgánica en casa y que él se encargue de convertir esos residuos en la mezcla necesaria para el cultivo.

Basura para hacer compost

La cáscara de la fruta, comida que ha sobrado y no se ha podido reutilizar, son algunos de los desechos que pueden servir para crear ese rico abono para plantas que es el compost. Si no se reutiliza, esta basura acaba en vertederos generando más contaminación, pero en casa puede servir para nutrir un huerto personal.

Este cubo de basura cuenta con una cámara donde depositar la basura y la convierte en compost en pocas horas gracias a los microorganismos que aplica para descomponer más rápido los restos de comida. Las aspas internas remueven de forma lenta pero constante la mezcla para darle aire sin que el usuario deba preocuparse.

Reencle, cubo de basura para hacer compost Reencle

Los futuros agricultores del huerto doméstico solo tienen que depositar la basura en el cubo como haría con un cubo tradicional. Asegurándose que los ingredientes que utilizan son todos orgánicos. Después pueden usar la mezcla que acompaña a Reencle, una serie de aditivos en los que se incluyen microcultivos para acelerar el proceso.

También es necesario aplicar un poco de agua para hidratar a esos microorganismos y ablandar la basura. La máquina hace el resto. La maquinaria interna, además de remover la mezcla, la va compactando para reducir su volumen en poco tiempo.

Sin olores

Uno de los aspectos de crear compost en casa que suele desanimar a muchas personas es el olor que produce dejar que los residuos se vayan transformando. Con Reencle este problema se queda dentro del recipiente. La máquina cuenta con un filtro de carbón cerca de la tapa que retiene todas las moléculas de olor.

Fuera de la máquina solo sale vapor de agua y aire limpio para que el recipiente pueda estar en la cocina cerca de donde se generan nuevos residuos para seguir haciendo crecer la cantidad de compost.

Reencle Reencle Omicrono

El dispositivo no requiere mucha más instalación y se vende con una pequeña pala para recoger la mezcla y combinarla con tierra cuando se vaya a usar en el cultivo de plantas. Para abrir la tapa, la máquina cuenta con sensores de pies y manos, así no es necesario tocar el recipiente.

Reencle se promociona en la web Indiegogo, para proyectos que buscan financiación. Su precio actual es de 353 euros, un 42% de descuento por su compra anticipada y se estima que saldrá al mercado en abril del año que viene.

