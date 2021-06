Estas impresionantes lanchas futuristas correrán para la Fórmula E de hidroalas

Seguramente hayas visto esos clásicos vídeos de lanchas ultrarrápidas estrellarse en carreras acuáticas. Son populares en España, aunque lo que puede que no sepas es que hay competiciones de este tipo de embarcaciones, incluso con versiones eléctricas, y tienen una gran cantidad de innovación por detrás.

Una de ellas es la E1 Series, el primer campeonato de lanchas eléctricas de este tipo del mundo. Estas competiciones, similares a lo que veríamos en la Fórmula E, congregan alguno de los mejores portentos tecnológicos. Y ya estamos empezando a ver algunas de las lanchas en formato hidroala, como la 'Racebird', que parece sacada del futuro.

Pero ¿por qué son tan interesantes estas competiciones? Porque competirán lanchas en formato hidroala, un tipo de embarcación cuya principal ventaja es que el casco de esta sobresale cuando la velocidad es muy alta. En este caso, hablamos de naves totalmente eléctricas que rozarán los 50 nudos de potencia.

Lanchas eléctricas futuristas

Vídeo de las Racebird, las lancha eléctricas de la E1

Se espera que estas primeras lanchas que ya están saliendo a la luz de cara a la competición (que se celebrará en el año 2023) sean capaces de elevarse hasta unos 40 centímetros por encima de la superficie del agua. Estas lanchas 'Racebird', diseñadas por Seabird Technologies y Victory Marine, son toda una locura.

La carrocería será de carbono y tendrán 'alas' plegables en los lados que podrán situarse en la parte frontal, y así adoptar el formato de hidroala ya mencionado. Contarán con una cola de ala trasera extendida, en la parte donde se sitúa el motor. Por supuesto, la cabina estará totalmente cerrada aunque estas naves puedan rozar la superficie.

Lanchas Racebird. E1 Series

Sus dimensiones son de 7 metros de largo, 3 de ancho (incluyendo las alas, fabricadas en aluminio) y las lanchas pesarán cerca de 800 kilos. Alcanzarán una velocidad de hasta 50 nudos, lo que equivale a unos 93 kilómetros por hora y aunque es cierto que no parece mucho, recordemos que estas lanchas son eléctricas; sus variantes en gasolina alcanzan velocidades muy superiores, rozando los 250 kilómetros por hora.

No obstante, hay que aclarar que este 'Racebird' son sólo un prototipo; la producción no empezará hasta el año 2023, momento en el que podremos verlas en la superficie del agua. Competirán hasta 12 equipos en la E1 Series, y la primera carrera tendrá lugar a principios del año 2023, aunque no se han detallado las ciudades oficiales en las que tendrán lugar el resto de competiciones.

También te puede interesar...