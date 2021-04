Intel se 'olvida' de publicar los drivers de su último producto

Ya se ha producido el lanzamiento en España de la undécima generación de procesadores Intel Core para escritorio, con la que la compañía quiere responder a los Ryzen 5000 que tan buenos resultados han dado.

Se trata de un lanzamiento con algo de polémica detrás, por algunas decisiones de diseño curiosas de parte de Intel. En vez de competir con AMD en cantidad de núcleos, la apuesta de Intel pasa por potenciar los que tiene; de hecho, algunos modelos de undécima generación tienen menos núcleos que sus equivalentes de la décima.

El tiempo dirá si ha sido la decisión correcta, en un mercado en el que la multitarea es cada vez más importante; pero es comprensible que esta sea una generación de tránsito. Intel ya ha anunciado una verdadera revolución, tanto en funcionamiento interno como en nuevos procesadores, para los próximos años.

Sin drivers de Intel

Claro, que una cosa es que eso, y otra que algunos productos de la undécima generación hayan salido incompletos. Para sorpresa de los primeros usuarios que ya han recibido sus unidades, Intel parece haberse olvidado de lanzar drivers específicos para los nuevos modelos con gráfica integrada, la gama S.

De hecho, una de las grandes novedades de la undécima generación son los nuevos gráficos integrados Xe, con el UHD 750 como la estrella; normalmente, las gráficas integradas no sirven para mucho, pero Intel las ha mejorado hasta el punto de que cumplen su función en tareas simples o juegos poco exigentes. Pero de nada sirve eso sin instalar los drivers

Procesador Intel Core Intel Omicrono

Es algo que no se ha descubierto hasta hoy, cuando en AdoredTV se dieron cuenta de que algunos de sus lectores les preguntaban cómo podían descargar los drivers para la gráfica integrada. No era una pregunta de novato: si vamos a la página oficial de descarga de Intel, no encontraremos los drivers; tampoco se encuentran en las páginas de descarga de los fabricantes de placas base.

Intel no ha realizado ninguna declaración pública aún, pero al menos Lisa Pearce, directora de Intel en la división de gráficas, ha confirmado a través de Twitter que los drivers serán lanzados "en las próximas semanas".

Few weeks from now — Lisa Pearce (@gfxlisa) April 1, 2021

Es algo realmente raro que un producto como este sea lanzado sin drivers. También lo es que ninguno de los periodistas que pudo probar estos procesadores se haya dado cuenta, pero eso último tiene una explicación: los drivers viejos funcionan. No aprovechan completamente el nuevo diseño, pero si no tenemos una tarjeta gráfica y hemos comprado uno de los nuevos procesadores, al menos podremos usar el ordenador hasta que lleguen sus drivers.

