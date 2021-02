Xiaomi quiere cuidar a tu gato con una cabina para después del baño

Xiaomi tiene en España productos de lo más útiles, pero sin duda los más peculiares suelen quedarse por China. Y es una pena, ya que si bien es cierto que hemos visto unos cuantos ya, hay muchos por descubrir... como esta cabina de secado para mascotas de Xiaomi. Sí, has leído bien.

Seguro que te has encontrado en la tediosa situación de secar a tu mascota bien porque la has lavado en ese momento o bien porque fuera llueve y ha llegado hecha un desastre. Esta cabina promete no sólo ser un pequeño habitáculo calentito para tu mascota, sino que además la desinfectará a ella y a sus juguetes.

Un producto que tiene un coste no tan irrisorio como hemos visto en otros casos bajo el manto de Xiaomi, ya que al cambio vale 322 euros. Pero ¿realmente es útil? ¿Sirve para algo?

Así es la cabina de secado Xiaomi

Cabina de secado de Xiaomi y sus entradas. Xiaomi Omicrono

El tamaño de la cabina es de 467x437x436 milímetros y tiene un peso de casi 11 kilos. No es apta para mascotas grandes, sino para las más pequeñas. Vale tanto para perros como para gatos, y hace las veces de cabina de secado y de habitáculo para tu mascota.

La cabina cuenta hasta con 3 entradas de aire, a los laterales y en la parte inferior, con varios ventiladores. La mascota se introduce por la parte delantera, ya que la puerta se puede abrir y cerrar. Las entradas laterales se pueden abrir para tocar a la mascota sin abrir la puerta, para que no se escape.

Según Xiaomi, la cabina es capaz de secar a una mascota pequeña en cuestión de segundos. El sistema de generación de calor es capaz de alcanzar los 39 grados, sin una generación de ruido excesiva (40 decibelios como máximo). Así, el animal no sufrirá ni temperaturas altas ni de ruidos especialmente problemáticos.

La cabina de secado de Xiaomi está pensada para el bienestar de tu mascota. Xiaomi Omicrono

Está fabricada en plástico ABS y es capaz de soportar hasta 60 kilos de peso. El panel superior, por su parte, tiene un pequeño hub de controles para gestionar la cabina y su funcionamiento. Adicionalmente, es capaz de desinfectar los juguetes y otros accesorios de nuestra mascota, con una efectividad del 94,5%.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, la cabina de Xiaomi no se vende en España. Tampoco en AliExpress; está actualmente en la plataforma de micromecenazgo de Xiaomi, Youpin y tiene un coste para el público de 2.499 yuanes, ees decir, unos 322 euros al cambio. Tendremos que esperar a que Xiaomi lance el producto directamente en AliExpress o que lance este dispositivo en España, algo poco probable.

También te puede interesar...