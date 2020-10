El nuevo cargador de Sandisk es capaz de recargar el iPhone y salvar sus datos al mismo tiempo

Esta semana se ha producido el lanzamiento del iPhone 12 en España, junto con el iPhone 12 Pro; traen muchas novedades respecto al iPhone 11, y esperamos que sean muy populares esta campaña navideña.

Entre las mejoras implementadas está MagSafe, la nueva marca de recarga inalámbrica de Apple que coge el nombre de una tecnología usada inicialmente en los MacBooks.

La clave de los nuevos dispositivos MagSafe está en el uso de imanes para garantizar una recarga inalámbrica rápida y segura; de esta manera, Apple ofrece un cargador inalámbrico de 15W por 45 euros en su página oficial.

Cargadores de Sandisk

Sin embargo, si buscamos algo más, Sandisk ahora tiene un par de alternativas, que llegan justo a tiempo para el lanzamiento del iPhone 12.

Para empezar, Sandisk ofrece una alternativa muy similar al cargador inalámbrico oficial de Apple, con el SanDisk Ixpand Wireless Charger. De hecho, también es capaz de recargar el iPhone a 15W sin problemas; es el primer modelo de la compañía que es capaz de hacerlo.

Nuevo cargador inalámbrico de Sandisk Ixpand Wireless Charger Sandisk Omicrono

Por lo tanto, este cargador debería tardar más o menos lo mismo en rellenar la batería de nuestro nuevo iPhone 12. Curiosamente, la gran ventaja respecto al MagSafe de Apple es que Sandisk sí que incluye un adaptador de corriente y un cable USB-C separado.

Esto es importante porque Apple ha decidido no incluir adaptador con el MagSafe, como tampoco incluye cargador con el iPhone 12. Así que si no tienes uno en casa, puede que tengas que comprar el cargador por separado. Además, el cargador MagSafe se ha llevado críticas por tener el cable USB-C integrado en el dispositivo; eso significa que si se rompe, tendrás que cambiar todo el dispositivo, algo que va en contra del mensaje "verde" que Apple ha usado para justificar la no inclusión de un cargador.

Con el SanDisk Ixpand Wireless Charger se podrían evitar ambos problemas. Su precio en euros aún no ha sido anunciado.

Salva tus datos

El otro modelo de Sandisk que realmente destaca es el Ixpand Wireless Charger Sync, que a simple vista parece similar; sin embargo, no es tan potente, llegando sólo a los 10W. A cambio, este cargador tiene una funcionalidad de copia de seguridad integrada, sólo con dejar el móvil encima.

En efecto, este cargador es capaz de salvar nuestros datos al mismo tiempo que recarga la batería, transfiriendo nuestras fotos, vídeos y contactos que tengamos almacenados.

De esta manera, no tenemos que temer por nuestras fotos; siempre estarán almacenadas en un sitio seguro incluso si se nos rompe el móvil. Sólo con el gesto de dejar el móvil cargando, podemos mantener esos datos y acceder a ellos con la app oficial. También podemos hacer espacio en nuestro móvil sabiendo que no vamos a perder esos archivos.

El Ixpand Wireless Charger Sync estará disponible en versiones con 64, 128 y 256 GB de almacenamiento.