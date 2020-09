Un exoesqueleto español y barato para volver a andar y dejar la silla de ruedas

Exoesqueleto de Able Human Motion. Able Human Motion Omicrono

Todo parece indicar que en un futuro no demasiado lejano los exoesqueletos serán importantes para la sociedad, tanto en España como a una escala global. Si hay dispositivos que pueden ayudar a que los humanos sean más rápidos, fuertes y resistentes, ¿por qué no aprovecharlos y comenzar a usarlos?

No obstante, los exoesqueletos no solo pueden resultar útiles para lograr habilidades sobrenaturales, sino que también pueden ser clave para que personas con problemas de movilidad puedan volver a desplazarse con normalidad.

Y precisamente en eso es en lo que está trabajando Able Human Motion, una compañía barcelonesa que ya cuenta con un exoesqueleto capaz de hacer algo maravilloso: que las personas con lesiones medulares puedan levantarse y andar.

Volver a caminar

Alfons Carnicero, CEO y cofundador de Able Human Motion e ingeniero industrial de formación, explica cómo surgió la idea. "Tuve la mala suerte de que mi padre sufrió dos ictus, lo que le hizo perder la movilidad y el habla. Aunque ya se ha recuperado, eso me ayudó a dedicir cómo enfocar mi carrera profesional. En ese momento supe que quería crear tecnología para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida".

Unos años después, Able Human Motion ya puede presumir de un exoesqueleto que permite que personas con nada de movilidad por debajo de la cadera puedan volver a andar por sí solas, como se puede observar en el vídeo. Eso sí, aún están estudiando cuáles serían exactamente las lesiones medulares con las que podría ayudar.

El dispositivo en cuestión también supone toda una revolución en el sector de los exoesqueletos, pues pesa menos de 10 kilogramos, mientras que el resto suele rondar los 20-25 kilogramos. Una reducción de peso que se ha conseguido gracias a utilizar materiales como la fibra de carbono o el aluminio y técnicas como la impresión 3D.

Exoesqueleto de Able Human Motion. Able Human Motion Omicrono

El exoesqueleto de Able Human Motion también se caracteriza por lo fácil que es de utilizar. Éste integra varios sensores capaces de detectar mediante algoritmos cuándo quieres hacer algo, como dar un paso. Al hacerlo, activa sus motores y permite al usuario moverse.

"Hemos recibido muy buen feedback de nuestro algoritmo de detección de pasos. Es tan intuitivo que se crea una simbiosis perfecta entre el hombre y la máquina. Los que lo han probado nos han asegurado que se sienten como si ellos mismos tuvieran el control de sus piernas", comenta Carnicero.

"Permitirles hacer algo que para ellos hasta ahora no era posible es tremendo. Hace un mes uno de nuestros testeadores se trajo a su hija y ésta tuvo que marcharse porque estaba llorando de la emoción al verle caminando como lo hacía hasta antes de sufrir la lesión".

En la sencillez reside una de sus principales ventajas, pues desde el primer día el usuario será capaz de ponérselo y quitárselo sin ayuda de nadie gracias a un mando a distancia. Asimismo, desde una app para móvil se pueden ajustar los parámetros al gusto de cada uno para caminar más rápido o lento, así como observar determinadas métricas.

Un exoesqueleto muy económico

Aunque aún no es posible comprarlo, Carnicero adelanta que el próximo 1 de octubre comienzan un estudio clínico con el Hospital Universitario de Heidelberg (Alemania) y con el Institut Guttmann (Barcelona). "Haremos pruebas intensivas con 30 pacientes para demostrar que es seguro y usable en un entorno hospitalario. La idea es obtener el sello a finales de 2021 para que en 2022 el exoesqueleto esté en hospitales y en 2023 sea de uso doméstico".

El CEO de Able Human Motion también insiste en que su exoesqueleto será el "más económico del mercado. Los actuales valen aproximadamente 150.000 euros, mientras que el nuestro rondará los 20.000-30.000 euros". Sin duda, se trata de un precio mucho más accesible que el de los exoesqueletos actuales.

Sobre el futuro de la compañía, Carnicero declara que han comenzado por "la necesidad más grande", pero creen que su tecnología podría aplicarse en muchos otros sectores. Nos pone como ejemplo a las personas de tercera edad, a las que podría ayudarles a prevenir caídas o facilitarles continuar con una vida activa durante más tiempo.

Birgit Skarstein, atleta paralímpica, vuelve a andar. ABLE Human Motion Omicrono

No cabe duda de que el exoesqueleto de Able Human Motion es una excelente noticia para la sociedad. Quién sabe, quizás dentro de unos años aquellos que pierdan la movilidad no sufran tanto como en la actualidad gracias a este tipo de dispositivos.