La nueva Amazfit Band 5 llega con muchos sensores, precio ajustado, y Alexa

Amazfit es una marca que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años en el competido sector de las pulseras de actividad, con rivales como Fitbit, aunque su procedencia sea algo confusa. Oficialmente, es una marca de la compañía china Huami, aunque sus productos sean muy familiares; y es que Xiaomi posee una parte importante de la compañía.

Pongamos como ejemplo la nueva Amazfit Band 5 que ha sido anunciada por Huami; como informan en El Androide Libre, si nos fijamos nos daremos cuenta de que se parece mucho a la nueva Xiaomi Mi Band 5 lanzada este mismo año, con la misma pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas y cristal templado.

No es que sea algo malo, claro. La Mi Band 5 es una reina de las pulseras inteligentes y en ese sentido, no podemos negar que la Amazfit Band 5 tiene muy buena pinta; además, tiene cosas que la Mi Band no tiene.

Nueva Amazfit Band 5

El nuevo modelo de Amazfit es una pulsera de actividad con una gran cantidad de funciones tanto para registrar nuestras sesiones de ejercicio como para mejorar nuestra salud.

Por ejemplo, llama la atención que tiene un analizador de saturación de oxígeno en sangre; aunque no tiene los componentes de un medidor profesional, Huami afirma que usando Inteligencia Artificial es capaz de obtener resultados similares a los de un medidor profesional, con una diferencia de sólo el 1,67%.

Nueva Amazfit Band 5 Huami Omicrono

Es por eso por lo que Huami presume de que estas pulseras están siendo usadas en pacientes recuperados de COVID-19 en China, como parte de su seguimiento; es bien sabido que esta enfermedad tiene consecuencias para el aparato respiratorio.

Huami también usa IA en la evaluación de la actividad registrada con la Amazfit Band 5, usando los datos obtenidos para llegar a conclusiones en forma de una puntuación personal. En función de eso, nos puede indicar qué tenemos que hacer para recuperar la forma y mejorar nuestra salud.

Con Alexa integrado

Por lo demás, la Amazfit Band 5 incluye seguimiento del sueño, incluyendo siestas, además de otras funciones que solemos ver en el sector como el medidor de estrés, los ejercicios respiratorios, o el registro del periodo mensual.

Donde la Amazfit Band 5 destaca, incluso respecto a la Xiaomi Mi Band 5, es en su integración con Alexa. Sólo con hablar a la pulsera tenemos acceso a todas las funciones del asistente personal, incluyendo las típicas o las específicas de un servicio concreto.

La Amazfit Band 5 permite usar Alexa con la voz Huami Omicrono

Alexa no responderá con la voz, sino con un mensaje de texto en la pantalla, pero por lo demás la experiencia parece idéntica. Sin embargo, no parece que haya funciones concretas relacionadas con las funciones de Amazfit.

La Amazfit Band 5 estará disponible en España a partir del próximo mes de octubre; el precio aún no se ha anunciado, pero en EEUU costará 44,90 dólares, por lo que podemos esperar algo similar en euros.