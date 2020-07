Filtran las Oculus Quest, así será el próximo visor de realidad virtual de Facebook

Aunque el Oculus Quest actual siga siendo un dispositivo especialemnte idóneo para disfrutar de la realidad virtual de Facebook, necesita una actualización. Se lanzó en España el año pasado montando el Snapdragon 835 como procesador y pantallas OLED de 1440 x 1600 por cada ojo. Ahora, Facebook parece haber aprendido de los errores y estaría preparando una nueva versión.

Esta nueva versión de las Oculus Quest sería más que nada una renovación en cuanto a hardware, actualizando por supuesto las características y mejorando su capacidad técnica. Se han filtrado, además de imágenes, nuevas de esas posibles características ampliadas.

Entre ellas se encuentran una tasa de actualización de 90 Hz en cada ojo y las imágenes filtradas dejan claro que el apartado estético de las Quest no ha variado en demasía, lo cual son buenas noticias.

Fotos de la Oculus Quest

Las fotos han sido filtradas por el usuario H0x0d en Twitter, mostrando lo que parecen ser renders de prensa filtrados. En términos de diseño, esta actualización no cambia casi nada; se aprecian controles táctiles de aspecto similar, y además, USB-C y jack de 3.5 milímetros situado esta vez en el lado izquierdo. El botón de encendido se va al lado derecho.

Mientras que el mismo h0x0d anunciaba junto a estas imágenes una supuesta fecha de lanzamiento en el día 15 de septiembre, un Redditor publicaba esta vez imágenes filtradas de un modelo de pre-producción. Unas imágenes que distan mucho de ser renders, y que podrían ser propias de una maqueta de modelo.

Según las características filtradas, las nuevas Oculus Quest serían hasta un 20% más ligeras y un 15% más pequeñas respecto al modelo anterior. Además, se habrían testeado modelos que pesarían alrededor de 450 gramos, y los informes más recuentes hablan de que se habría reducido la tasa de refresco de las pantallas de 120 a 90 Hz para conservar batería.

Los mandos, además, se actualizarían mejorando la respuesta, el seguimiento y los controles hápticos. Además, se solucionaría un problema del que muchos usuarios se quejaron en su día; que la batería se salga del fondo sin que el usuario se de cuenta. Un problema que obviamente habría sido solucionado.

El modelo sería blanco y se habrían mejorado los materiales de construcción. Reddit Omicrono

La fecha estimada de lanzamiento sería el 15 de septiembre. No obstante, no hay detalles acerca de un supuesto lanzamiento en España ese día, por lo que quizás en nuestro mercado debamos esperar un poco para conseguir este modelo actualizado. También se desconoce el precio, que no debería aumentar demasiado respecto al modelo de la pasada generación pese a la pandemia.