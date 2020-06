El Huawei P40 Pro Plus llega a España para competir en la gama premium

Huawei P40 Pro Plus. Huawei Omicrono

Huawei, aún estando gravemente afectada por sus problemas con los EEUU de Trump, se niega a rendirse y sigue lanzando dispositivos al mercado. Ya vimos su intento de atacar a la gama alta de Android y a los iPhone con su Huawei P40 llegando a España, y ahora lo hace su nuevo hermano mayor: el Huawei P40 Pro Plus.

No, no es el mismo teléfono; la coletilla 'Plus' es la clave para entender que este es un dispositivo nuevo. Huawei ha lanzado al mercado su buque insignia en Android, su dispositivo más tope de línea si obviamos claramente al Huawei Mate X. Y lo hace con ciertas luces y sombras.

Porque, pese a que este no es un smartphone especialmente distinto a su hermano "menor", el Huawei P40 Pro, tiene argumentos importantes para posicionarse dentro del mercado de gama alta, sobre todo en lo que a fotografía se refiere.

El P40 Pro Plus llega a España

Huawei P40 Pro Plus 5G. Huawei Omicrono

El Huawei P40 Pro Plus no es especialmente un dispositivo nuevo; se presentó en marzo de este año junto a sus modelos inferiores, y se postula como el modelo de más alta gama dentro de la familia P40 de Huawei. Estas son sus características, y como veréis a continuación, el dispositivo comparte muchas similitudes con su hermano menor.

Pantalla:

o Tamaño: 6.58 pulgadas.

o Tipo de pantalla: OLED.

o Resolución: 2640 x 1200 píxeles.

o Relación de aspecto: 19,8 : 9.

o Tasa de refresco: 90 Hz.

o Tamaño: 6.58 pulgadas. o Tipo de pantalla: OLED. o Resolución: 2640 x 1200 píxeles. o Relación de aspecto: 19,8 : 9. o Tasa de refresco: 90 Hz. Rendimiento:

o Procesador Kirin 990 5G.

o 8 GB de memoria RAM.

o Memoria interna: § 256 GB en el Huawei P40 Pro. § 512 GB de el Huawei P40 Pro Plus.

Expansión de memoria Nano Memory 2.

o Procesador Kirin 990 5G. o 8 GB de memoria RAM. o Memoria interna: § 256 GB en el Huawei P40 Pro. § 512 GB de el Huawei P40 Pro Plus. Expansión de memoria Nano Memory 2. Cámaras:

o Sensor principal de 50 Mpx UltraVision, f/1.9 con estabilización óptica.

o Sensor de 40 Mpx de vídeo y ultra gran angular.

o Teleobjetivo 3x ópticos 8 Mpx

o Teleobjetivo de 10x ópticos de 8 Mpx con zoom periscópico.

o Sensor ToF trasero.

o Cámara frontal de 32 Mpx f/2.2 y sensor de profundidad infrarrojo.

o Otros: Huawei XD Fusion Engine, zoom digital de 50 aumentos.

o Sensor principal de 50 Mpx UltraVision, f/1.9 con estabilización óptica. o Sensor de 40 Mpx de vídeo y ultra gran angular. o Teleobjetivo 3x ópticos 8 Mpx o Teleobjetivo de 10x ópticos de 8 Mpx con zoom periscópico. o Sensor ToF trasero. o Cámara frontal de 32 Mpx f/2.2 y sensor de profundidad infrarrojo. o Otros: Huawei XD Fusion Engine, zoom digital de 50 aumentos. Batería:

o Capacidad: 4200 mAh.

o Carga por cable de 40W.

o Carga inalámbrica de 40W.

o Capacidad: 4200 mAh. o Carga por cable de 40W. o Carga inalámbrica de 40W. Medidas: 158,2 x 72,6 x 8,95 mm.

Peso: 203 gramos.

Otros:

o Doble SIM y eSIM.

o WiFi 6.

o NFC.

o GPS, AGPS. Glonass, Galileo, QZSS.

o Bluetooth 5.1. o 3G / 4G / 5G.

o Certificación IP68. o Sensor de huellas bajo la pantalla.

o Doble SIM y eSIM. o WiFi 6. o NFC. o GPS, AGPS. Glonass, Galileo, QZSS. o Bluetooth 5.1. o 3G / 4G / 5G. o Certificación IP68. o Sensor de huellas bajo la pantalla. Sistema operativo:

o EMUI 10.1 basado en AOSP.

o EMUI 10.1 basado en AOSP. Colores: blanco y negro

Este P40 Plus comparte mismo diseño con su predecesor, y nos encontramos con algunas sutiles diferencias dentro de lo que supone su hardware, que es extremadamente similar al del Huawei P40 Pro.

La pantalla cuenta con doble perforación, lo que nos da una cámara frontal de 32 Mpx junto a un sensor de profundidad infrarrojo (no, no son 2 cámaras per se). El gran añadido es un quinto sensor, un RYYB principal de 50 megapíxeles y el telefoto de 10X, con un zoom que debería igualar o superar en la mayoría de aspectos a los de la competencia.

Parte trasera del Huawei P40 Pro Plus. Huawei Omicrono

El diseño se caracteriza por tener bordes curvados en todas las partes del dispositivo, incluido en los bordes superiores e inferiores. Está alimentada con una batería de 4.200 mAh y una carga rápida de 40W, tanto por cable como por red inalámbrica. El teléfono, en el resto de cuestiones, sigue siendo prácticamente calcado a su predecesor.

Es importante recalcar que este modelo, como ocurre con el resto de dispositivos de Huawei, no cuenta con los servicios y apps de Google, por lo que nos valdremos de EMUI 10.1 basado en AOSP para funcionar y ejecutar aplicaciones. Algo muy a tener en cuenta dado el coste del smartphone.

Precio y disponibilidad

El Huawei P40 Pro Plus va a estar disponible en pre reserva en España entre el 20 de junio y el 5 de julio. El teléfono se lanza en una única versión de RAM y almacenamiento de 8+512 GB, como hemos visto en sus especificaciones.

Llega en dos colores diferentes (blanco y negro), en ambos casos con acabado cerámico. El precio en España será de 1.399 euros, disponible en los puntos de venta habituales que vendan smartphones de Huawei.