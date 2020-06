Revolución en los portátiles gaming de HP: finos, ligeros, y por primera vez, de 16 pulgadas

La gama Omen, los portátiles gaming de HP, ha recibido grandes cambios, no solo cambiando el hardware sino también los formatos, e introduciendo un nuevo tamaño de 16 pulgadas.

Si buscas un portátil gaming disponible en España, los HP Omen son una de esas opciones a tener en cuenta; pero como pudimos probar en su día, la generación actual es muy espectacular en términos de diseño, pero eso también supone sufrir de un peso y un grosor considerables.

Hoy HP ha presentado la renovación de los Omen, y parecen atajar esos problemas de raíz, con un rediseño completo de todos sus modelos; algo que notaremos en el aspecto (mucho más moderno), además de en el uso diario. Esta renovación se suma a la de los ordenadores de sobremesa que fue presentada a principios de mayo.

Los nuevos portátiles gaming de HP

De hecho, los nuevos Omen no se parecen demasiado a los antiguos; ya no son tan 'brutales' ni excesivos, optando por un diseño más elegante y que pasa más desapercibido a simple vista. La principal pista de que este no es un portátil normal es el logo de Omen, que también ha cambiado: ahora es un rombo azul.

Los nuevos HP Omen, portátiles gaming HP Omicrono

Pero lo que realmente nos interesa es que los cambios internos de hardware han permitido conseguir portátiles más compactos y ligeros: son un 11% más finos que la generación anterior, y eso que ahora tienen una nueva bisagra de 180 grados que permite poner el portátil completamente plano en una mesa o soporte.

El nuevo logotipo de HP Omen, más comedido HP Omicrono

Puede que este cambio no le guste a todo el mundo. Al fin y al cabo, lo interesante de los Omen siempre ha sido su imagen extrema, algo que se pierde con esta generación. Lo que no se pierde es el rendimiento, ya que HP ha decidido ofrecer una gran capacidad de elección a los usuarios.

Con los nuevos Omen, podemos elegir entre procesadores de Intel y de AMD; en concreto, es posible configurarlos con hasta un Intel Core i7 H, o uno de los nuevos AMD Ryzen 7 H. Esta última opción llama mucho la atención, porque tradicionalmente AMD no ha estado a la altura en procesadores portátiles; en cambio, con los nuevos Ryzen por fin ofrece una alternativa capaz frente a los Intel.

Los HP Omen con procesadores AMD se distinguirán por el color más claro HP Omicrono

Curiosamente, dependiendo del procesador que elijamos, el portátil será diferente; los Intel serán de color negro, mientras que los AMD estrenarán el color plata (aunque nosotros lo vemos gris). Lo que no cambia es la tarjeta gráfica, que en ambos casos puede ser una GeForce RTX 2070 Super Max-Q. Es posible montar hasta 32 GB de memoria RAM DDR4, con uno o dos SSD por PCIe de hasta 1 TB.

La pantalla también puede ser configurada, pudiendo elegir entre más resolución, o más velocidad; entre un panel 4K a 120 Hz, o uno 1080p a 300 Hz.

El primer portátil gaming de HP de 16 pulgadas

Además de los Omen, HP ha presentado su nuevo Pavilion Gaming 16, que como su nombre indica, es su primer modelo de este tipo con pantalla de 16 pulgadas.

Este tamaño de pantalla está ganando tracción, gracias a nuevos paneles que no precisan de tantos bordes; el MacBook Pro de 16 pulgadas es un buen ejemplo. Al igual que el portátil de Apple, el Pavilion Gaming 16 en realidad ocupa el mismo tamaño que un modelo de 15 pulgadas; la pantalla simplemente ahora ocupa más espacio.

El nuevo HP Pavilion Gaming 16 HP Omicrono

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el panel sólo tiene una resolución de 1920 x 1080, auqnue tiene la ventaja de una tasa de refresco de 144 Hz y de ser IPS; además, es una resolución recomendable dado el hardware disponible.

Podemos configurar el nuevo Pavilion Gaming 16 con un procesador Intel Core i7 de décima generación y una gráfica GeForce RTX 2060 Max-Q.

Tanto los nuevos Omen como el nuevo Pavilion Gaming 16 deberían estar disponibles a partir de este mes, a precios por determinar.